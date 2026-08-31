کاهش ۲۵ درصدی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در بوشهر

ابراهیم پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال گذشته، چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان بوشهر جان خود را از دست دادند که این تعداد در مدت مشابه امسال به سه نفر کاهش یافته است.

وی افزود: بر این اساس، آمار فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

پارسا با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، گفت: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است و به همین دلیل از آن به عنوان «قاتل خاموش» یاد می‌شود. استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها و وجود تهویه مناسب در محل استفاده از وسایل گازسوز، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از مسمومیت با این گاز است.

وی با اشاره به اینکه حتی کاهش یک مورد فوت نیز اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان باید با جدی گرفتن هشدارهای ایمنی، از بروز حوادث قابل پیشگیری و تکرار حوادث تلخ ناشی از گازگرفتگی جلوگیری کنند.