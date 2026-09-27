به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز عصر یکشنبه در نشست بررسی شرایط جوی و پدیده النینو و بازدید از سایتهای پرورش میگو شیف و بامداد با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی بهرهبرداران در برابر شرایط احتمالی نامساعد جوی، اظهار کرد: پایش مستمر مزارع و شاخصهای کیفی آب، مدیریت مناسب خوراکدهی، رعایت اصول امنیت زیستی و شناسایی نقاط آسیبپذیر سایتها از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در این شرایط است.
وی همچنین بر بررسی و تقویت زیرساختهای سایتها، بهویژه سازههای ورودی و خروجی آب، کانالها، تأسیسات و مسیرهای انتقال آب تأکید کرد و خواستار رفع نقاط آسیبپذیر پیش از وقوع خسارت احتمالی شد.
معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر همچنین با اشاره به پیشبینی شرایط جوی پیشرو، بر برداشت بهموقع میگوهای رسیده به وزن بازاری تأکید کرد و گفت: افزایش آمادگی و اقدام بهموقع بهرهبرداران میتواند نقش مؤثری در کاهش ریسک و حفظ پایداری تولید داشته باشد.
در پایان معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت تسریع در برداشت میگوی پرورشی گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۵۰ تن میگو از مزارع استان برداشت شده است.
در این بازدید، وضعیت مزارع، روند پرورش و برداشت میگو، شرایط کیفی آب و وضعیت زیرساختهای سایتها مورد بررسی قرار گرفت.
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