به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، در نشست مشترک با حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از افتتاح و بهره‌برداری ۳۵۹ واحد خوابگاه دانشجویی متأهلی در ۱۱ استان کشور خبر داد.

فتاح با اشاره به تفاهم‌نامه مشترک میان ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت علوم اظهار کرد: کمتر از ۲ سال از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد و با وجود تحمیل دو جنگ به کشور، طرفین به تعهدات خود عمل کرده‌اند و امروز شاهد افتتاح ۳۵۹ واحد خوابگاه دانشجویی متأهلی هستیم.

براساس اعلام ستاد اجرایی فرمان امام، وی با اشاره به مشارکت ۳۰۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه‌های تکمیل‌شده و در حال احداث خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی در چارچوب تفاهم‌نامه با وزارت علوم افزود: این خوابگاه‌ها در ۳۳ نقطه کشور احداث شده یا در حال تکمیل هستند و تلاش داریم ۲۱۰ واحد خوابگاه دانشجویی متأهلی دیگر را نیز تا دهه فجر به بهره‌برداری برسانیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به مراکز دانشگاهی گفت: در پی اعلام وزیر علوم درباره آسیب‌های واردشده به دانشگاه شهید بهشتی، حمایت از بازسازی خوابگاه ۲۰۰ واحدی این دانشگاه را نیز در دستور کار قرار دادیم و این واحدها هم‌اکنون در حال بازسازی هستند. همچنین مسجد دانشگاه صنعتی شریف نیز با همت ستاد اجرایی فرمان امام بازسازی و مجدداً دایر شد.

فتاح ادامه داد: در تفاهم دیگری با وزارت علوم، حمایت از طرح‌های اشتغال دانش‌بنیان نیز دنبال شد که بر اساس آن، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای آبان سال جاری، یک‌هزار و ۱۸۹ طرح اشتغال دانش‌بنیان و دانش‌محور تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه از حوزه‌های مورد توجه ستاد اجرایی فرمان امام است، تصریح کرد: پیش از امضا و اجرای این تفاهم‌نامه نیز ۱۶ خوابگاه دانشجویی دخترانه با ظرفیت ۲ هزار نفر را به سرانجام رسانده و تحویل داده‌ایم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها خاطرنشان: اعزام دانشجویان به عمره مفرده و عتبات عالیات و همچنین شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از اقدامات خوب و تأثیرگذار بر جوانان است که در این زمینه نیز با همکاری نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اقدامات و حمایت‌های مناسبی از سوی ستاد انجام شده است.