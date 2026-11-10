به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی مدیر کل صنعت، معدن ، تجارت استان قم صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان اجرای طرح تشدید نظارت بر چرخه توزیع و نگهداری کالا و با انجام بازرسی‌های مشترک در سطح استان قم، محموله‌ای شامل ۱۰ هزار حلقه انواع لاستیک سبک و سنگین شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی این محموله افزود: ارزش لاستیک‌های کشف‌شده بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که این اقلام در سه انبار مورد بازرسی قرار گرفته در استان نگهداری می‌شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تشریح جزئیات این عملیات بیان کرد: بازرسی‌ها در قالب گشت مشترک و با مشارکت بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نیروهای اطلاعات سپاه، مأموران تعزیرات حکومتی و یگان تکاوری انجام گرفت و در نتیجه این اقدام، اقلام مشمول تخلف شناسایی و از ادامه فعالیت خارج شدند.

لاستیک‌های ایرانی و خارجی شناسایی شدند

کریمی با اشاره به تنوع کالاهای کشف‌شده عنوان کرد: محموله شناسایی‌شده شامل انواع لاستیک تولید داخل و خارجی بود که در گروه‌های مختلف سبک و سنگین قرار داشتند.

وی ادامه داد: در میان اقلام کشف‌شده، لاستیک‌های مورد استفاده خودروهای سبک، وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی نیز وجود داشت که مجموع آن‌ها به ۱۰ هزار حلقه می‌رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به بررسی وضعیت قانونی نگهداری این کالاها تصریح کرد: در جریان بازرسی از انبارهای مذکور مشخص شد اطلاعات مربوط به این محموله‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است و همین موضوع مبنای اعمال مقررات قانونی درباره تخلف صورت‌گرفته قرار گرفت.