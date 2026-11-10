به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پس از آنکه فدراسیون بین المللی آئروناتیک (FAI) تایید کرد هواپیمای مسافری ایرباس A۳۵۰-۱۰۰۰ULR متعلق به کانتاس طولانی ترین پرواز تجاری از ملبورن به تولوز را تکمیل کرده، این شرکت هوایی وارد کتاب رکوردهای گینس شد.

یک هواپیمای ایرباس A۳۵۰-۱۰۰۰ULR در ۲۷ جولای ۲۰۲۶ میلادی از ملبورن از زمین بلند شد تا به تولوز در فرانسه برود. در این هواپیما سه خلبان آزمایشی ایرباس، دو خلبان کانتاس، پنج مهندس پرواز ایرباس، دو مهندس طراحی ایرباس و یک نماینده FAI برای تایید نظارت حضور داشتند.

هواپیمای ایرباس برای پوشش این سفر ۲۳ هزار ۱۵۵ کیلومتری مجهز به یک مخزن سوخت در بخش مرکز عقب با ظرفیت ۲۰۹۰۰ لیتر بود و خطوط سوخت، پمپ ها و تجهیزات نظارت آن نیز ارتقا یافته بودند. در کنار این موارد یک سیستم بی‌اثرسازی با نیتروژنبرای جلوگیری از آتش سوزی و انفجار نیز در هواپیما به کار رفته بود. در نتیجه برد عملیاتی هواپیما تا هزار مایل دریایی معادل ۱۸۵۲ کیلومتر افزایش یافت.

نه تنها برد هواپیما بیشتر شد بلکه نقاط کلیدی حمل بار نیز تقویت شدند و حداکثر وزن هنگام بلند شدن هواپیما افزایش یافت تا محموله بزرگتری حمل شود. در این میان موتورهای ترنت XWB-۹۷ رولز رویس نیز برای افزایش مدت زمان پرواز با پیشرانش پایین تغییر یافتند.

از آنجا که پرواز ۲۴ ساعت و ۲۴ دقیقه طول کشید، کابین هواپیما طوری طراحی شده بود تا پرواز زدگی با کمک نورپردازی خاص و تنظیم وعده های غذایی کاهش یافت. همچنین طراحی آن تغییر کرد تا مسافران فضای بیشتری برای حرکت داشته باشند.

با این وجود اهمیت این پرواز فراتر از صرفا ثبت یک رکورد و دریافت گواهینامه از مسئولان کتاب رکوردهای جهانی گینس است. این پرواز بخشی از طرح تجاری بلندپروازانه شرکت هواپیمایی کانتاس است که پروژه سان‌رایز نام دارد.

هدف از این پروژه ایجاد مسیرهای هوایی جدید و بدون توقف از سیدنی به لندن و نیویورک از طریق مسیرهای بین‌نیم‌کره‌ای (آنتی‌پودال) است. چنین راهکاری با هدف دور زدن گلوگاه‌های معمول در پروازهای دوربرد و در عین حال، افزایش سرعت سفر طراحی شده است.