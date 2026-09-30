لشکر پهپادهای زیر آبی چین رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در این طرح وسایل نقلیه زیرآبی توسط دانشگاه پلی تکنیک نورث وسترن چین و شرکت فناوری های دریایی شیان تیان هه آزمایش شدند. مقامات رکوردجهانی گینس پس از نمایشی در ۲۹ آگوست این رویداد را ثبت کردند.

طی این رویداد ۱۱۶ پهپاد ۳۴ دقیقه را صرف ناوبری در یک مسیر از پیش تعیین شده ۱۶۴۰ فوتی در آب کردند. آنها در حالیکه حرکاتشان را هماهنگ حفظ کرده بودند، مسافت مذکور را طی کردند.

پهپادهای مذکور TH-618s نام دارند و به شکل گروهی و هماهنگ در آزمایش حرکت کردند. اپراتورها قبل از آنکه کنترل پهپادها را به سیستم های خودران تعبیه شده در ابزارها واگذار کنند، آنها را به شکل متوالی به راه انداختند.

هر پهپاد از داده های واقعی برای ماندن در مسیر تعیین شده استفاده کرد. سیستم خودران نیز به ابزارهای مذکور کمک کردهنگامیکه تلاطم ها، آنها را از مسیر تعیین شده، دور می کرد، دوباره مسیر خود را اصلاح کنند.

حفظ چند پهپاد زیر آبی به شکل هماهنگ، سخت تر از برنامه ریزی هر روبات به شکلی است که یک مسیر را طی کند. سیگنال های رادیویی نیز زیر آب به شکل متفاوتی رفتار می کنند و در نتیجه ارتباطات با ثبات یک چالش مداوم مهندسی به حساب می آید.

دانشگاه پلی تکنیک نورث وسترن چین اعلام کرد لشگر روبات ها نشان دهنده پیشرفت در جهت توسعه سیستم های زیرآبی خودران بزرگ تر است. این دانشگاه بیش از دو دهه صرف توسعه فناوری هایی برای حسگری زیر آب، ارتباطات آکوستیک و ادراک بصری کرده است.

این پهپادها حدود ۲۴ اینچ طول و ۷.۸ اینچ عرض دارند و وزن هرکدام حدود ۱۱.۳ پوند است. به همین دلیل ابزارهای مذکور برای عملیات های شامل انبوه پهپاد مناسب است.

این ابزار خودران زیر آبی می تواند مسافت ۱۸.۶ مایل را طی کند و بیش از هشت ساعت فعال بماند. یک سیستم ناوبری مبتنی بر دروبین به پهپاد کمک می کند تا محیط اطراف خود را درک و حرکاتش را با آن منطبق کند.