به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک فرخی، در جلسه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی و فراهم شدن امکان گزارش‌گیری از شاخص‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: در جلسات جدید، علاوه بر بررسی وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق اهواز، تبریز، کرمان، مشهد و اصفهان، موضوع شاخص‌های کنترلی برنامه و اقدامات انجام‌شده در مسیر استقرار آن نیز بررسی خواهد شد.

وی افزود: در این ارزیابی‌ها تلاش می‌شود تمرکز از صرفاً بررسی مراحل استقرار و ورودی‌های برنامه به سمت بررسی خروجی‌ها و نتایج عملکردی حرکت کند تا ضمن شناسایی اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود در اجرای برنامه نیز به‌ویژه در حوزه شاخص‌های کنترلی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت همچنین از تخصیص نخستین مرحله اعتبار به سطح یک ارائه خدمات خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار از سوی سازمان بیمه سلامت، پس از چند ماه نخستین مرحله تخصیص منابع به سطح یک صادر شده است و اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها امروز در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار خواهد گرفت.

فرخی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری وبینار آموزشی ویژه معاونان بهداشت، مدیران گسترش و معاونان فنی و اجرایی دانشگاه‌ها تصریح کرد: در این وبینار چهار محور مهم شامل نظام پرداخت، انتصاب، ویزیت پایه و نحوه توزیع منابع مالی بررسی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان مرتبط دانشگاه‌ها در این وبینار خاطرنشان کرد: مفاهیم و مباحث مطرح‌شده در این نشست کاربردی و در مسیر توسعه و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فضای سامانه نیز برای پیگیری این موضوعات فراهم شده و مقدمات لازم برای آغاز اجرای مباحث مربوط به ویزیت پایه انجام شده است.

فرخی با اشاره به بررسی شاخص‌های دانشگاه‌های قطب ۶، بر تداوم ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و پیگیری موضوعات مرتبط با نظام پرداخت و تخصیص منابع در مسیر توسعه برنامه پزشکی خانواده تأکید کرد.