به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورا در جریان بررسی اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه طرح ساختاری حریم پایتخت با بیان اینکه تفاهمات با استانداری و وزارت راه و شهرسازی رد و بدل شده است، اظهار کرد: اگر فرمانداری با نگاه شورای عالی شهرسازی و معماری به این طرح نگاه می کرد، چنین ایراداتی نمی گرفت.
وی با بیان اینکه حریم تهران بر اساس این طرح مورد تأیید است، افزود: این طرح توسط شورا بررسی شده و این بررسی باید به قطعیت برسد. اگر در فرمانداری بر اساس اسناد بالادستی به طرح نگاه شود، مسائل و سوء تفاهمات حل می شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه حریم برای ما بسیار مهم است، یادآور شد: ما چند ماه برای بند به بند این طرح زمان گذاشتیم و آن را تصویب کردیم.
وی اضافه کرد: حریم قانونی شهر تهران باید مشخص شود. شهرداری بر اساس قانون حریم را مدیریت می کند و وظیفه قانونی آن هم بر عهده شهرداری تهران است.
چمران تأکید کرد: اگر ضرورت داشت ما هم در جلسه هیئت تطبیق شرکت می کنیم. حریم موضوع مهمی است . چنین وضعیتی به ضرر همه است. امیدواریم در هیئت تطبیق بتوانیم در این زمینه به نتیجه برسیم.
گفتنی است؛ اصلاحات طرح ساختاری حریم پایتخت با ۱۹ رأی موافق تصویب شد.
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