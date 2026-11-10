به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به رصد کارشناسان کسب‌وکار فضای مجازی نظارت بر اماکن عمومی پاوا اظهار کرد: یک صفحه اینستاگرامی متعلق به یک سالن زیبایی در شهریار که اقدام به انتشار تصاویر نامتعارف و مغایر با شئونات اسلامی کرده بود، شناسایی شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در ادامه تصریح کرد: پیرو شناسایی این تخلف و برابر دستور قضایی، گرداننده این پیج احضار شد تا اقدامات قانونی لازم در خصوص تخلف صورت‌گرفته به عمل آید.

این معاونت انتظامی در بخش پایانی خاطرنشان کرد: پس از تفهیم اتهام و توجیه متصدی، این صفحه اینستاگرامی پاکسازی شد و با بارگذاری لوگوی نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی، متصدی واحد صنفی تعهد داد که تمامی موازین شرعی و قانونی را در فعالیت‌های خود رعایت کند.