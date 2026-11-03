به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم شهداب یزد برابر مس سونگون ورزقان به میدان رفت و پس از آن رای کمیته انضباطی درباره امیر کرمی و شهداب یزد به قرار زیر است:

در خصوص اختلاف قراردادی مابین باشگاه شهداب یزد و قزوین در مورد بازیکن امیر کرمی با عنایت به اینکه بازیکن مذکور در مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ با باشگاه قزوین قرارداد داخلی امضاء کرده و در جلسه رسیدگی نیز قرارداد را تائید کرده و هیچ اقدام قانونی به جهت فسخ نیز ننموده است و با عنایت به معتبر بودن قرارداد داخلی حکم بر ذی حقی باشگاه قزوین صادر و اعلام می‌ گردد، لذا بازیکن مورد اشاره نیز به عنوان بازیکن قزوین محسوب می گردد. تصمیم صادره در این خصوص قطعی است.

اما در خصوص انعقاد قرارداد امیرکرمی، انعقاد قرارداد بازیکن امیرکرمی با باشگاه شهداب یزد علیرغم اینکه بازیکن مذکور با باشگاه قزوین قرارداد داشته و با علم و آگاهی طرفین قرارداد دوم (شهداب یزد و امیرکرمی) اقدام به ثبت به قرارداد نموده اند، لذا رفتار باشگاه شهداب یزد و بازیکن امیرکرمی تخلّف محسوب گردیده بنابراین بازیکن امیرکرمی محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان جریمه در حق فدراسیون والیبال می گردد و باشگاه شهداب نیز در این خصوص با توجه به تکرار این رفتار محکوم به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه در حق حساب فدراسیون والیبال می گردد. رأی صادره در این خصوص ظرف مدت ۱۰ روز قابل استیناف می باشد.

درخصوص حاضر نشدن باشگاه شهداب یزد در بازی مقابل مس سونگون تبریز با عنایت به گزارش سازمان لیگ و احراز تخلّف باشگاه شهداب یزد نسبت به این موضوع نتیجه بازی فوق الذکر باخت فنی ( سه بر صفر ) به نفع باشگاه مس سونگون صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در این خصوص ظرف مدت ۱۰ روز قابل استیناف می باشد.