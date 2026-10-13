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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

فرماندار دماوند:

باغ‌های سیب پیش از تبدیل‌شدن به ویلاهای غیرمجاز باید حفظ شوند

باغ‌های سیب پیش از تبدیل‌شدن به ویلاهای غیرمجاز باید حفظ شوند

دماوند- فرماندار دماوند از وزارت جهاد کشاورزی خواست، نگاه حرفه‌ای به باغداری این شهرستان داشته باشد و پیش از آنکه باغ‌ها به ویلاهای غیرمجاز تبدیل شوند، برای حفظ آنها چاره‌ای بیندیشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند، می‌گوید، باغ‌های این شهرستان باید پیش از آنکه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ویلا تبدیل شوند، حفظ شوند.

او این را در سخنانی درباره جشنواره سیب دماوند گفت.

به گفته او، دماوند از گذشته شهرستانی کشاورزی با باغداری و دامداری بوده و از مهم‌ترین شهرستان‌های استان تهران در این حوزه است.

او سیب و گردوی دماوند را از مهم‌ترین محصولات این شهرستان نام برد.

فرماندار دماوند گفت: جشنواره سیب امسال با تأکید استاندار تهران بر برگزاری جشن‌هایی مبتنی بر آیین‌های ملی و مذهبی، در سطح ملی و با حضور باغداران، مسئولان استانی و وزیر جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

حیدری‌آزاد ابراز امیدواری کرد: این جشنواره آغازی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و باغداری، به‌ویژه در تأمین آب کشاورزی و نهاده‌های مورد نیاز، باشد.

او از وزارت جهاد کشاورزی خواست نگاه حرفه‌ای به باغداری و کشاورزی دماوند داشته باشد.

او افزود: باید باغداری سنتی را که آن را از مفاخر کشور خواند، حفظ کرد.

کد مطلب 6976877

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