به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند، می‌گوید، باغ‌های این شهرستان باید پیش از آنکه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ویلا تبدیل شوند، حفظ شوند.

او این را در سخنانی درباره جشنواره سیب دماوند گفت.

به گفته او، دماوند از گذشته شهرستانی کشاورزی با باغداری و دامداری بوده و از مهم‌ترین شهرستان‌های استان تهران در این حوزه است.

او سیب و گردوی دماوند را از مهم‌ترین محصولات این شهرستان نام برد.

فرماندار دماوند گفت: جشنواره سیب امسال با تأکید استاندار تهران بر برگزاری جشن‌هایی مبتنی بر آیین‌های ملی و مذهبی، در سطح ملی و با حضور باغداران، مسئولان استانی و وزیر جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

حیدری‌آزاد ابراز امیدواری کرد: این جشنواره آغازی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و باغداری، به‌ویژه در تأمین آب کشاورزی و نهاده‌های مورد نیاز، باشد.

او از وزارت جهاد کشاورزی خواست نگاه حرفه‌ای به باغداری و کشاورزی دماوند داشته باشد.

او افزود: باید باغداری سنتی را که آن را از مفاخر کشور خواند، حفظ کرد.