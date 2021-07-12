۲۰ هزار تن بذر گندم مورد نیاز کشاورزان استان مرکزی تأمین شد

مجید آنجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود زحمات و تلاش کشاورزان و اقدامات کارشناسی در مزارع، متأسفانه به علت تنش شدید خشکسالی که طی ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه است، شاهد کاهش تولید محصول گندم در استان هستیم.

وی ادامه داد: سال زراعی گذشته بیش از ۴۲۰ هزار تن گندم در استان مرکزی تولید و ۳۴۵ هزار تن تحویل سیلوها شد و پیش بینی می‌شود که امسال ۲۵۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که حدود ۲۰۰ هزار تن که بیش از نیاز استان است، تحویل سیلوها شود. البته این میزان نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه بر اساس تفاهم‌های انجام شده، توانستیم از گندم تولیدی استان‌هایی که بهترین کیفیت را دارند و با خشکسالی هم مواجه نیستند، بذر سال آینده را تأمین کنیم، تصریح کرد: البته از اسفند ماه سال گذشته در این خصوص اطلاع‌رسانی شده که انتظار می‌رود کشاورزان و گندمکاران بذر گندم مصرفی خود را جداگانه نگهداری کنند تا به مشکل بر نخورند.

وی بذر مورد نیاز استان را ۲۰ هزار تن اعلام کرد و در ادامه گفت: برای کشت سال آینده حدود ۵۰۰ هزار هکتار بذر گندم آبی را باید تأمین کرد که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲ هزار تن نیز خود کشاورزان به صورت خود مصرفی نگهداری کنند و بقیه به صورت بذر و گواهی شده در استان تأمین و تولید شود، امیدواریم در تأمین بذر مشکلی نباشد.

آنجفی، بستن چاه‌های غیر مجاز، نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر چاه‌های آب کشاورزی، اصلاح الگوی اقتصادی کشور در راستای ایجاد درآمد و اشتغال از بخش‌های صنعت و خدمات و برداشتن بار درآمد و اشتغال از بخش کشاورزی را از جمله راهکارهای مصرف آب در بخش کشاورزی برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: همچنین می‌توان با فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف غذا در جامعه، اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی (جایگزینی فعالیت‌های پرآب بر مانند زراعت علوفه و حبوبات و غلات آب بر با تولید عسل، قارچ، گیاهان دارویی و…)، اصلاح الگوی کشت در محصولات زراعی و جایگزینی محصولات پر آب بر زراعی با محصولات با کارایی مصرف آب بالا و توسعه روش‌های نوین آبیاری و بکارگیری روش کم آبیاری در محصولات با هدف افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی را بهینه کرد.

آنجفی با بیان اینکه می‌توان با بکارگیری روش‌های کشاورزی حفاظتی در زراعت و باغبانی، مصرف آب در بخش کشاورزی را بهینه کرد، گفت: در حال حاضر در دشت‌های بحرانی استان آبدهی چاه‌ها و قنوات و چشمه‌ها کاهش یافته است و در برخی نقاط منابع آب در حال خشک شدن هستند.