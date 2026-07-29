فعالیت تبلیغی مبلغان چهارمحال و بختیاری در مواکب اربعین 

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اکبری بنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام مبلغان چهارمحال و بختیاری برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در مواکب پیاده‌روی اربعین خبر داد و اظهار کرد: ۱۵ مبلغ متخصص و بعضاً چند زبانه از ۱۲ روز مانده به روز اربعین حسینی (ع) فعالیت‌های تبلیغی خود را در مواکب استانی مستقر در مسیرهای منتهی به کربلای معلی آغاز کردند.

مسئول اعزام مبلغان کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مواکب خاصه مواکب با رویکرد فرهنگی در تبیین معارف دینی و پاسخگویی به شبهات نقش محوری را دارند، ادامه داد: مبلغان مراسم معنوی اربعین ضمن تلاش برای خودسازی و مراقبت از رفتار فردی، به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مواکب می‌پردازند تا سفری پربار برای زائران رقم بخورد.

اکبری بیان کرد: مبلغان در بخش‌هایی همچون کودک و نوجوان، سخنرانی‌های تبیینی و بصیرتی، فضای مجازی یا پاسخگویی به سوالات شرعی و نظیر اینها به ارائه خدمات به زوار حسینی می‌پردازند.

وی با تصریح اینکه چهار مبلغ در موکب فرهنگی امامزادگان استان چهارمحال و بختیاری در شهر سامراء مستقرند، افزود: همچنین ۱۰ مبلغ در مسیر نجف به کربلا به امر تبلیغ می‌پردازند که این فعالیت‌ها تا یک روز بعد از اربعین ادامه دارد.

اکبری با تأکید بر محور و محتوای تبلیغ، تصریح کرد: تبیین معارف دینی، پاسخگویی به سوالات و شبهات، تبیین موضوعات ناظر به جبهه مقاومت، مسئله ولایت فقیه و تبیین منویات و فرمایشات رهبر انقلاب، تلاوت قرآن و دعا و مناجات، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز به زوار و ... از جمله اهم فعالیت‌ها است.

این روحانی فعال فرهنگی برپایی نمازهای جماعت توسط مبلغان اعزامی چهارمحال و بختیاری و مستقر در مواکب را یادآور شد و افزود: قرائت دعا و ادعیه و برپایی محافل قرآنی از دیگر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی است.

اکبری بیان گفت: برپایی جلسات مشاوره و روانشناسی و ارائه خدمات متنوع فرهنگی و دینی در دستور کار مبلغان مستقر در مواکب پیاده‌روی اربعین در تمامی مسیرهای منتهی به کربلای معلی است.