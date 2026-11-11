به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سپاسدار شامگاه چهارشنبه در نشست شورای معادن استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های سازمان زمین‌شناسی برای توسعه فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: این سازمان با برخورداری از توان تخصصی و کارشناسی می‌تواند در شناسایی ذخایر معدنی، بررسی مخاطرات زمین‌شناختی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اصولی از منابع معدنی استان نقش مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه استان‌های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تحت پوشش اداره‌کل زمین‌شناسی جنوب کشور قرار دارند، افزود: سازمان زمین‌شناسی نقشه‌های تخصصی مربوط به مناطق مستعد بروز مخاطرات زمین‌شناختی را تهیه کرده و آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی استان داشته باشد.

مدیرکل سازمان زمین‌شناسی جنوب کشور ادامه داد: همچنین با تعامل مؤثر با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت می‌توان ظرفیت‌های معدنی استان را شناسایی و زمینه بهره‌برداری اصولی از آن‌ها را فراهم کرد.

سپاسدار با اشاره به اهمیت فرآوری مواد معدنی بیان کرد: سازمان زمین‌شناسی در این حوزه نیز از تیم‌های تخصصی و فعال برخوردار است و می‌تواند با همکاری اداره‌کل صمت، در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، از جمله حمل‌ونقل و ترابری، مشارکت کند.

وی تصریح کرد: تحقق این برنامه‌ها مستلزم حمایت و هماهنگی استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه زنجیره ارزش بخش معدن استفاده کرد.

ضرورت مطالعه گنبدهای نمکی برای شناسایی ذخایر جدید

مدیرکل سازمان زمین‌شناسی جنوب کشور با اشاره به ظرفیت‌های زمین‌شناختی کهگیلویه و بویراحمد گفت: گنبدهای نمکی استان باید با مطالعات دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرند تا امکان وجود عناصری مانند لیتیوم، اورانیوم و سدیم در آن‌ها ارزیابی شود.

سپاسدار افزود: در صورت شناسایی پتانسیل‌های قابل‌توجه در این ساختارهای زمین‌شناختی، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان یک الگوی جدید معدنی به استان معرفی و زمینه مطالعات تکمیلی و بررسی امکان بهره‌برداری اقتصادی را فراهم کرد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان زمین‌شناسی در فرآیند صدور مجوزهای معدنی دخالتی ندارد، گفت: وظیفه این سازمان شناسایی پتانسیل‌ها و ذخایر معدنی و معرفی نتایج مطالعات به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت است و تصمیم‌گیری درباره صدور مجوزها بر عهده دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

شناسایی مخاطرات طبیعی برای کاهش خسارات

مدیرکل سازمان زمین‌شناسی جنوب کشور همچنین با اشاره به نقش این سازمان در شناسایی مخاطرات طبیعی اظهار کرد: بررسی و مطالعه مخاطراتی از جمله زمین‌لرزه، ریزش‌های زمین‌شناختی و سیلاب از وظایف تخصصی سازمان زمین‌شناسی است.

وی افزود: با انجام مطالعات کارشناسی و اقدامات پیشگیرانه می‌توان پیش از وقوع حوادث، مخاطرات احتمالی را شناسایی و برای کاهش خسارات برنامه‌ریزی کرد؛ چراکه مدیریت پیشگیرانه مخاطرات می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین به استان و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

سپاسدار درباره روند مطالعات گنبدهای نمکی استان نیز خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری‌های اولیه از این عوارض زمین‌شناختی هزینه‌ای برای استان نخواهد داشت و در صورت مثبت بودن نتایج اولیه و اثبات قابلیت استفاده اقتصادی، می‌توان مراحل بعدی مطالعات و بررسی امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را دنبال کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: توسعه بخش معدن در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند همکاری و همراهی مجموعه عوامل اجرایی است تا با شناسایی دقیق ذخایر، توسعه فعالیت‌های معدنی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه افزایش ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و درآمدزایی پایدار برای استان فراهم شود.