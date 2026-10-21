به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هنگامیکه این قابلیت فعال می شود کاربر می تواند تصمیم بگیرد آیا گفتگوهای پیشین در تاریخچه معمول چت وی ظاهر شوند یا خیر و همچنین چت ها و جستجوی گفتگو را پین کند. کاربر برای دسترسی به چت های قفل شده به یک رمز چهار رقمی نیاز دارد.

افراد روی آیفون یا موبایل های اندروید می توانند از سیستم احراز هویت مانند فیس آی دی برای دسترسی به این گفتگوها استفاده کنند. در هر حال، گفتگوهای خصوصی افراد به طور دسته بندی شده تحت یک عنوان جدید به نام «چت های قفل شده» ظاهر می شود.

اوپن ای آی پی قابلیت مذکور را راهی برای جلوگیری از مواقعی در نظر دارد که کاربر در اماکن عمومی است یا موبایل خود را به فرد دیگری می دهد تا به این ترتیب دیگران نتوانند گفتگوهای چت جی پی تی وی را مشاهده کنند. البته این ویژگی به معنای رمزگذاری سر به سر گفتگوها یا راهی برای دور زدن تعهدات قانونی اوپن‌ای‌آی، در صورتی که کاربر به‌دلیل استفاده از چت‌جی‌پی‌تی در محل کارتان یا قانون به مشکل برخورد کند، نیست.

خالق چت جی پی تی در یک صفحه پشتیبانی که به تازگی منتشر شده، به طور واضح این امر را بیان کرده است. در همین صفحه اشاره شده قابلیت چت های قفل شده به طور خودکار تنظیمات آموزشی مدل کاربر یا مدت زمان نگهداری چت های خصوصی کاربر توسط شرکت را تغییر نمی دهد.

در کنار این موارد اگر کاربر مجبور شود به هر دلیل رمزحساب خود را بازنشانی کند، با این اقدام تمام چت های قفل شده وی در کنار هر فایلی که در فضای پروژه آنها بار گذاری شده بوده، حذف خواهد شد.

اوپن ای آی در این باره هشدار داده است: این فرایند را نمی توان به حالت قبل بازگرداند و پشتیبانی شرکت نمی تواند محتوای حذف شده را بازیابی کند.