به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت دسترسی به مدل مذکور را در مرحله نخست به گروه کوچکی از مشتریان تأییدشده و مورد اعتماد خود محدود کرده و بر اساس چارچوب ایمنی‌اش، سطح خطر و توانمندی آن در حوزه امنیت سایبری را در رده «بحرانی» قرار داده است.

به گفته اوپن ای آی ، هدف از توسعه این مدل کمک به محققان امنیت سایبری برای شناسایی نقاط ضعف سیستم‌ها، بررسی روش‌های احتمالی سوءاستفاده از آنها و رفع آسیب‌پذیری‌ها پیش از آن است که مهاجمان سایبری بتوانند از آنها بهره‌برداری کنند. این اقدام در شرایطی انجام شده که تلاش بازیگران مخرب سایبری برای سوءاستفاده از هوش مصنوعی رو به افزایش است.

اوپن ای آی همچنین اعلام کرده پژوهشگرانش با استفاده از این مدل موفق به شناسایی ۸۱ آسیب‌پذیری ناشناخته پیشین در مرورگر فایرفاکس شده‌اند که موزیلا آنها را در دسته آسیب‌پذیری‌های با شدت بالا طبقه‌بندی کرده است. موزیلا انتشار به‌روزرسانی‌های امنیتی برای رفع این مشکلات را آغاز کرده است.

این مدل همچنین در توسعه و آزمایش اکسپلویت‌های عملیاتی برای ۹۴۸ آسیب‌پذیری در هسته لینوکس (Linux Kernel)نقش داشته که ۵۸۸ مورد از آنها پیش از این شناسایی نشده بودند.

اکسپلویت به کد یا روشی گفته می‌شود که از یک آسیب‌پذیری امنیتی برای اجرای عملیات غیرمجاز یا دسترسی به بخش‌های آسیب‌پذیر یک سیستم استفاده می‌کند.

خالق چت جی پی تی همچنین از شناسایی و گزارش ۳۰۴ مشکل امنیتی بحرانی در لینوکس به تیم‌های نگهداری و توسعه این سیستم‌عامل خبر داده و اعلام کرده است که برای رفع آن‌ها، وصله‌های امنیتی پیشنهادی نیز ارائه کرده است.

اوپن ای آی سطح طبقه‌بندی امنیت سایبری این مدل را در چارچوب ایمنی خود از سطح «بالا» که برای مدل «جی پی تی۵.۶ سایبر » در نظر گرفته شده بود، به سطح «بحرانی» ارتقا داده است.

این شرکت مدعی شده شاهد افزایش تلاش‌ها برای سوءاستفاده از هوش مصنوعی است، از جمله اقداماتی که توسط مهاجمان سایبری مخرب و گروه‌هایی با هدف استخراج و بازتولید قابلیت‌های مدل‌های هوش مصنوعی انجام می‌شود.

مدل جی پی تی ۶ سایبر هم اکنون در اختیار مشتریان منتخب سرویس Daybreak Red قرار گرفته است. این سرویس، سطح دسترسی ویژه OpenAI برای انجام فعالیت‌های پیشرفته و مجاز امنیت سایبری، از جمله آزمون نفوذ و توسعه اکسپلویت است.

این شرکت اعلام کرده طی هفته‌های آینده، دسترسی به این مدل را به تمام مشتریان تأییدشده Daybreak Red گسترش خواهد داد.