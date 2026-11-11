به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم کوروش زارعی صبح چهارشنبه از مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهارراه بازار قم آغاز شد و جمعی از مردم، مسئولان و چهره‌های فرهنگی و هنری با حضور در این آیین، پیکر این هنرمند را تا حرم مطهر بانوی کرامت همراهی کردند.

در این مراسم شماری از شخصیت‌های کشوری، مسئولان استانی، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان رسانه‌ای و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و در آیین بدرقه این هنرمند انقلابی شرکت کردند.

پیکر مرحوم زارعی پس از ورود به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، گرداگرد مضجع شریف بانوی کرامت طواف داده شد و سپس برای اقامه نماز به صحن امام رضا(ع) انتقال یافت.

نماز بر پیکر این هنرمند فقید به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اقامه شد و پس از آن پیکر وی برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم انتقال یافت.

خانواده مرحوم کوروش زارعی نیز در این مراسم حضور داشتند.

دادمان رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی نیز در این آیین تشییع حضور داشت و به خانواده استاد زارعی تسلیت گفت.

حمیدرضا برقعی شاعر آیینی کشور نیز در این مراسم به شعرخوانی پرداخت.

مداحان اهل بیت علیهم‌السلام نیز در این مراسم در حرم بانوی کرامت در آستانه شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نوحه خوانی کردند.

شماری از بسیجیان و پاسداران سپاه قم نیز در کنار هنرمندان و اهالی رسانه استان، در تشییع و بدرقه پیکر این هنرمند انقلابی شرکت داشتند.