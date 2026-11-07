به گزارش خبرنگار مهر، خاتون بم امروز (شنبه ۱۶ آبان) از ساعت ۱۶ به وقت تهران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا به مصاف آیوادی میانمار می‌رود. مسابقه‌ای سرنوشت‌ساز که می‌تواند آخرین امیدهای نماینده فوتبال زنان ایران برای حضور در جمع هشت تیم برتر قاره را زنده نگه دارد.

شاگردان مرضیه جعفری پس از شکست ۴ بر یک مقابل لئونسا کوبه ژاپن و باخت ۶ بر یک برابر ناگوهیانگ کره‌شمالی حالا برای باقی ماندن در کورس صعود چاره‌ای جز کسب پیروزی مقابل نماینده میانمار ندارند. البته برد در این مسابقه نیز به‌تنهایی صعود خاتون را تضمین نمی‌کند و سرنوشت این تیم به نتایج سایر گروه‌ها وابسته خواهد بود.

معادلات پیچیده صعود

در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ تیم در سه گروه چهار تیمی حضور دارند که دو تیم برتر هر گروه به همراه دو تیم برتر سوم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند. تاکنون صعود پنج تیم ناگوهیانگ کره‌شمالی، لئونسا کوبه ژاپن، دفاع ملی کره‌شمالی و جینگتان چین قطعی شده و سه سهمیه باقی‌مانده در روز پایانی مشخص خواهد شد.

خاتون برای قرار گرفتن در جمع دو تیم برتر سوم ابتدا باید آیوادی را شکست دهد و سپس چشم‌انتظار نتایج دیدارهای دیگر باشد. یکی از سناریوهای امیدوارکننده برای نماینده ایران شکست سنگین بنگال شرقی هند مقابل دفاع ملی کره‌شمالی است. همچنین پیروزی کایا ایلویلو فیلیپین برابر نسف‌قارشی ازبکستان می‌تواند در معادلات صعود به سود خاتون تمام شود.

با توجه به تفاضل گل ضعیف نماینده هند و شرایط سایر مدعیان شاگردان جعفری برای رسیدن به مرحله حذفی علاوه بر پیروزی به اتفاقات سایر مسابقات نیز نیاز دارند. نکته نگران‌کننده برای خاتون غیبت دو بازیکن تأثیرگذارش یعنی نگین زندی و سارا دیدار است. دیدار به دلیل محرومیت انضباطی و زندی به علت نداشتن شرایط حضور در مسابقه تیمش را همراهی نخواهند کرد.

آیوادی رقیبی جوان با پشتوانه ژاپنی

در سوی مقابل آیوادی میانمار قرار دارد. تیمی که اگر چه سابقه چندانی در فوتبال زنان آسیا ندارد اما در مدت کوتاه فعالیت خود توانسته مسیر پیشرفت قابل توجهی را طی کند. این باشگاه که کمتر از سه سال از تأسیس آن می‌گذرد فصل گذشته بدون شکست و با ثبت ۱۲ پیروزی و چهار تساوی قهرمان لیگ برتر زنان میانمار شد و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد.

آیوادی برای رسیدن به مرحله گروهی عملکرد موفقی در مرحله انتخابی داشت و با سه پیروزی مقابل حریفان خود بدون دریافت گل به جمع ۱۲ تیم برتر آسیا رسید. مسئولان این باشگاه همچنین با استخدام «کومیکو تاشیرو» سرمربی ژاپنی و جذب چند بازیکن خارجی به دنبال تقویت ساختار فنی تیم خود رفتند.

در فهرست آیوادی چهار بازیکن ژاپنی شامل هاناکو فوجی، هیناری میاموتو، کانا اوئدا و کورومی ایواشیتا حضور دارند و مک‌کنا آکیمی دیویدسون آمریکایی نیز دیگر بازیکن خارجی این تیم است.

البته خطرناک‌ترین مهره‌های هجومی آیوادی به مثلث شین تانت پیو سین پیون، هیناری میاموتو و سان تاو تاو مربوط می‌شود؛ بازیکنانی که می‌توانند برای خط دفاعی خاتون دردسرساز شوند.

حالا خاتون در شرایطی مقابل این حریف جوان قرار می‌گیرد که هر دو تیم برای حفظ امیدهای صعود به پیروزی نیاز دارند. باید دید نماینده ایران می‌تواند با عبور از این آزمون دشوار و استفاده از فرصت‌های خود سومین حضورش در لیگ قهرمانان زنان آسیا را با صعود به مرحله حذفی همراه کند یا خیر.