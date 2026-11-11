به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دومین روز مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی روز چهارشنبه پس از نشستی کمتر از دو ساعت به پایان رسید.

هیئت روسیه به خبرنگاران اعلام کرد که بیانیه‌ای درباره مذاکرات در ساعات آینده منتشر خواهد کرد.

ریاست هیئت روسیه را ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور این کشور بر عهده دارد و هیئت اوکراینی نیز به ریاست رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین در مذاکرات حضور یافته است.

عمروف در پیامی در تلگرام اعلام کرده بود که گفت‌وگوهای روز چهارشنبه با مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه و آمریکا آغاز می‌شود و پس از آن، هیئت اوکراینی نشستی جداگانه با شرکای اروپایی برگزار خواهد کرد.