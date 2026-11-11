به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در فدراسیون دوومیدانی با رئیس و مسئولان فدراسیون دیدار کرد. در این نشست که صبح امروز در فدراسیون دوومیدانی برگزار شد حدادی گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال جاری و اهداف آتی دوومیدانی برای قهرمانی آسیای سال آینده و بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس ارائه کرد.



در ادامه این نشست رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر از عملکرد ورزشکاران دوومیدانی در ناگویا به خصوص کسب مدال ارزشمند زهرا زارعی برای ورزشکاران این رشته در مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ آرزوی موفقیت کرد.



خسروی وفا گفت: هدف اصلی ما برای لس آنجلس کسب سهمیه در رشته‌های مختلف است و کسب مدال در اولویت بعدی ما قرار دارد. در همین راستا امیدوارم که دوومیدانی نیز سهم قابل توجهی در کاروان اعزامی ایران به این بازی‌ها داشته باشد.



احسان حدادی نیز با اشاره به هدف گذاری فدراسیون در مسیر بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ گفت: هدف گذاری ما برای لس آنجلس در حالت خوشبینانه خود ۶ و حداقل کسب ۴ سهمیه برای المپیک ۲۰۲۸ است. تمام تلاش خود را خواهیم کرد و امیدواریم حداقل ۲ ورزشکار اعزامی دوومیدانی نیز بتوانند به فینال ماده خود راه پیدا کنند.

هاشم صیامی نایب رئیس و علیرضالو مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون نیز در این نشست حضور داشتند.