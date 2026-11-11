به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مبلغات با موضوع «فاطمیه؛ از بعثت تا نهضت، هزار میدان، هزار راوی» که به‌صورت وبیناری و با همکاری امور مبلغات و شورای راهبری بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی مازندران و معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد، اظهار کرد: امروز در میانه جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، بیش از هر زمان دیگری به حضور بانوان مؤمن، آگاه و کنشگر در میدان جهاد تبیین نیاز داریم.

وی با اشاره به شعار «هزار میدان، هزار راوی» افزود: زن مسلمان ایرانی باید روایتگر تلاش‌ها، دستاوردها و فتوحات ملت ایران باشد و با تکیه بر استقلال شخصیت، خودباوری و روحیه مسئولیت‌پذیری، حقیقت را برای جامعه تبیین کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) تصریح کرد: آن بانوی بزرگ اسلام پس از شناخت وظیفه خود، در مسیر آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری منتظر تأیید یا همراهی دیگران نماند، بلکه با بصیرت و استدلال در عرصه اجتماعی نقش‌آفرینی کرد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار، هدایت عواطف اجتماعی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: بانوان می‌توانند با تکیه بر ایمان و عقلانیت، زمینه‌ساز تقویت همبستگی اجتماعی، امیدآفرینی و پیشرفت جامعه باشند.

وی با بیان اینکه محور اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامی، جنگ شناختی است، گفت: روایت صحیح و به‌موقع واقعیت‌ها، دستاوردها و پیشرفت‌های کشور، ضرورتی راهبردی برای مقابله با تحریف‌ها و عملیات رسانه‌ای دشمن به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: معلمان، طلاب، دانشجویان، بانوان فعال اجتماعی و همه اقشار جامعه باید مأموریت خود را در این میدان بشناسند و در مسیر آگاهی‌بخشی و تبیین حقایق، نقش مؤثری ایفا کنند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به فرمایش شهید آیت‌الله رئیسی مبنی بر اینکه «کاری کنید دشمن یک بار دیگر احساس کند زن مسلمان ایرانی تسخیرناپذیر است»، تأکید کرد: این نگاه باید به گفتمانی عمومی در جامعه بانوان تبدیل شود؛ چراکه زن مسلمان ایرانی با حفظ هویت، کرامت و استقلال خود، از نقش‌آفرینان اصلی در ساخت تمدن نوین اسلامی است.

وی فاطمیه را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره فاطمی، بیداری جامعه و تقویت جهاد تبیین دانست و اظهار کرد: جامعه بانوان باید از مرحله حضور عادی عبور کرده و به مرحله کنشگری مؤثر اجتماعی برسد؛ حرکتی که از بعثت فاطمی آغاز شده و در نهضت و قیام زینبی تداوم می‌یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانوان خاطرنشان کرد: آینده انقلاب اسلامی در گرو نقش‌آفرینی آگاهانه، روایتگری مؤثر و حضور فعال بانوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.