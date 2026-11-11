به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مقصودی روز چهارشنبه در آیین افتتاح زمین چمن فوتبال مصنوعی شهر ارباطان شهرستان هریس گفت : ۳۷ زمین چمن مصنوعی تا پایان سال در استان افتتاح می‌شود و پروژه‌های ورزشی ناقص در شهرستان‌های بناب، میانه و مراغه نیز در اولویت تکمیل قرار دارند.

مقصودی با اشاره به برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، متذکر شد: چهار خانه جوان هم که شهریورماه سال گذشته کلنگ‌زنی شده بود، اکنون نزدیک به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در صورت تامین سریع اعتبار، هر کدام با زیربنای حدود یک‌هزار مترمربع تا ۲ ماه آینده به جوانان استان تقدیم می‌شوند.

وی ادامه داد: می‌خواهیم بر روی ورزش‌های ساحلی که به تازگی بسیاری از سوی جوانان را به خود جذب کرده است، سرمایه‌گذاری کنیم و همچنین توسعه چمن‌های مصنوعی را که تاثیرگذاری زیادی در گسترش ورزش دارند، در دستور کار داریم.

مقصودی خاطرنشان کرد: اداره کل وررش و جوانان استان، با همکاری و حمایت وزارت وزارت ورزش و جوانان، استانداری آذربایجان‌شرقی و همچنین فرمانداری‌ها، برای رفع کمبود فضاهای ورزشی در شهرها، بخش‌ها و روستاها تلاش و برنامه‌ریزی منسجمی را در دستور کار قرار داده است و در روستاهایی که امکان ساخت سالن ورزشی وجود ندارد، با همکاری دهیاری‌ها همچنین هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی، خانه ورزش روستایی را احداث و تجهیز می‌کند تا علاقه‌مندان به ورزش بتوانند از این امکانات بهره‌ مند شوند.

زمین چمن مصنوعی شهر آرباطان با مساحت هفت هزار و ۷۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.