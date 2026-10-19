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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» ۳۰ مهر عرضه می‌شود؛ پخش ۲ قسمت درهفته

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» ۳۰ مهر عرضه می‌شود؛ پخش ۲ قسمت درهفته

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» قرار است از پنجشنبه ۳۰ مهر عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه هنرپویا، سریال انیمیشن «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» از پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۸ صبح عرضه می شود و مخاطبان علاقه‌مند می توانند هفته‌ای ۲ ‌قسمت از سریال را تماشا کنند.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده است.

در خلاصه داستان «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» آمده است: «بچه زرنگ» به جنگل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید می‌کنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل می‌دهد تا در ماجراهایی تازه از طبیعت و ساکنان آن محافظت کنند.

این سریال به صورت اپیزودیک طراحی شده و قصه‌های مختلفی در بستر ماجراجویانه دارد که با موضوعات محیط زیستی، فعالیت گروهی، حفظ حیوانات، محیط‌بانی و … پیش می‌رود. محیط بانان یکی از شخصیت های اصلی سریال هستند و این مجموعه در آستانه روز ملی محیط‌بان که ۸ آبان است، منتشر می شود.

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنر پویا و فیلم‌نت ساخته شده است.

کد مطلب 6982962
عطیه موذن

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