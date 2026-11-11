به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیلی‌خواه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید و تغییر شرایط اقتصادی، ضرورت بازنگری در مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه و سرانه‌های اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی با اشاره به دشواری تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های کارفرمایی افزود: مبالغ تسهیلات پیش‌بینی‌شده در گذشته، با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اجرای طرح‌ها، پاسخگوی نیاز واحدهای اقتصادی نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با بیان اینکه پیش‌تر به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان تعهد اشتغال، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: این میزان اعتبار در شرایط فعلی عملاً برای اجرای تعهدات و پشتیبانی از فعالیت واحدها کفایت نمی‌کند.

خلیلی‌خواه در ادامه پیشنهاد جدید استان برای افزایش سرانه تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش‌های اقتصادی را تشریح کرد و گفت: بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، سقف تسهیلات در بخش صنعت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در بخش کشاورزی ۸۰۰ میلیون تومان، در بخش صنفی و تولیدی ۸۰۰ میلیون تومان و در بخش گردشگری یک میلیارد تومان تعیین شود.

وی هدف از این بازنگری را متناسب‌سازی منابع حمایتی با هزینه‌های واقعی اجرای طرح‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تحقق تعهدات اشتغال عنوان کرد.