به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و فرستاده ویژه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که او و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای‌جمهور روسیه و اوکراین دیدار خواهند کرد تا درباره آخرین دور مذاکرات سه‌جانبه برای برقراری صلح گفت‌وگو کنند.

کوشنر پس از پایان مذاکرات در ابوظبی به خبرنگاران گفت که واشنگتن، مسکو و کی‌یف درباره همه مسائل اصلی مورد اختلاف روسیه و اوکراین گفت‌وگو و دیدگاه‌های خود را برای دستیابی به راه‌حل تبادل کردند. او این مذاکرات را دشوار اما معنادار توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، کوشنر و ویتکاف قصد دارند فردا در مسکو با پوتین دیدار کنند و پس از آن، در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در دوبلین با زلنسکی دیدار خواهند کرد.

کوشنر پس از پایان مذاکرات دو روزه افزود: یکی از نکات مثبت این است که توافق کردیم بزرگ‌ترین تبادل انسانی اسرا را انجام دهیم و تعداد نهایی افراد را فردا مشخص خواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد روسیه اعلام کرده است پیش از موافقت با برگزاری دیدار میان ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، خواهان پیشرفت بیشتر در مذاکرات است.