به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر مطهر این شهید گمنام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بیش از ۲۰ نقطه از مناطق مختلف شهرستان، از بخش‌ها و روستاها تا مدارس، دانشگاه‌ ها و مساجد، تشییع خواهد شد.

شهرستان خوی که دارالمؤمنین نامیده می‌شود، تاکنون قریب به یک‌ هزار و ۵۰ شهید در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن تقدیم کرده است و در آستانه میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام، بار دیگر جلوه‌ای از همراهی مردم با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید بیعت با آرمان های انقلاب را به نمایش گذاشت.

امام جمعه خوی، در این آیین با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ مردم ایران، به‌ویژه مردم این شهرستان، اظهار کرد: ملت ایران از شهادت هراسی ندارد و در این جنگ نیز به‌خوبی به دشمنان ثابت شد که مردم مبعوث‌شده چگونه در غیاب قائد شهید در میدان حضور یافته و با اقتدار پشت سر رهبر سوم ایستاده‌اند.

مراسم تشییع و بدرقه نهایی شهید گمنام پنجشنبه‌ شب با حضور مردم در تجمع شبانه برگزار و پیکر مطهر در یادمان آماده‌شده در حوزه علمیه برادران خوی به خاک سپرده می‌شود.