امیر کرم‌زاده،در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش شمار آثار تاریخی و فرهنگی مصوب برای ثبت ملی استان از ۹۶ به ۱۱۰ اثر خبر داد و گفت: در سومین روز بررسی پرونده‌های ثبتی در نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول، ۱۴ اثر تاریخی و فرهنگی دیگر استان اصفهان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور و اعضای شورای عالی ثبت اظهار کرد: در جریان این نشست که طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اصفهان برگزار شد، پرونده‌های متعدد آثار تاریخی و فرهنگی استان از شهرستان‌های مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و با تصویب پرونده‌های جدید در سومین روز این فرآیند، شمار آثار مصوب استان به ۱۱۰ اثر افزایش یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: مصوبات این نشست طیف متنوعی از میراث تاریخی و فرهنگی استان را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به بافت‌ها و منظرهای فرهنگی تاریخی روستایی، بناهای تاریخی، خانه‌های ارزشمند، مساجد، قلعه‌ها، حمام‌ها، برج‌های کبوترخانه، آثار معماری و تاریخی جامعه ارامنه، گورستان‌های تاریخی و محوطه‌های دارای ارزش باستان‌شناختی اشاره کرد.

کرم‌زاده با اشاره به ثبت ملی منظر فرهنگی تاریخی روستاهای قارنه و عشین بیان کرد: این دو پرونده از جمله آثار شاخصی هستند که در جریان بررسی‌های شورای عالی ثبت به تصویب رسیدند و ثبت آن‌ها به حفاظت از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی این سکونتگاه‌های تاریخی کمک می‌کند.

وی همچنین از ثبت ملی سنگ‌نگاره‌های تپه نوگوران خبر داد و افزود: این اثر به دلیل برخورداری از شواهد ارزشمند تاریخی و فرهنگی، در شمار پرونده‌های مصوب قرار گرفت و ثبت آن گامی در راستای حفاظت از مستندات برجای‌مانده از ادوار تاریخی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ثبت ۱۰ گورستان تاریخی ارامنه در فهرست آثار ملی کشور تصریح کرد: گورستان‌های ارامنه برف‌انبار، بیجگرد، خلیل‌آباد، میلاگرد، سروش‌جان، محله بالا با عنوان سورپ نرسس، محله پایین با عنوان سورپ هوانس شماره یک، محله پایین با عنوان سورپ هوانس شماره دو و محله وسط با عنوان مریم مقدس، در زمره پرونده‌های مصوب قرار دارند.

کرم‌زاده ادامه داد: دبیرستان شریعتی معروف به دبیرستان دریانی و قلعه گوارت نیز از دیگر آثار تاریخی استان هستند که در این فرآیند به ثبت ملی رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت ملی آثار تاریخی، علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی آن‌ها در نظام حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، زمینه را برای صیانت اصولی از عرصه و حریم آثار، جلوگیری از مداخلات و تعرض‌های غیرمجاز و برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: تنوع آثار بررسی‌شده در این نشست، بیانگر گستردگی ظرفیت‌های میراثی استان در حوزه‌های معماری، تاریخ، فرهنگ و باستان‌شناسی است و تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی آن‌ها نقش مهمی در تکمیل بانک اطلاعاتی میراث‌فرهنگی و تقویت پشتوانه قانونی حفاظت از این سرمایه‌های تاریخی دارد.