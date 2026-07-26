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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

تفاهم استانداری کرمان و سازمان زمین‌شناسی برای توسعه اکتشافات معدنی

تفاهم استانداری کرمان و سازمان زمین‌شناسی برای توسعه اکتشافات معدنی

کرمان- تفاهم‌ نامه همکاری استانداری کرمان و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف توسعه فعالیت‌های زمین‌شناسی، اکتشافات معدنی، پایش مخاطرات زمین‌شناختی و تولید اطلاعات پایه امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری کرمان و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منظور مشارکت، تبادل و بهره‌مندی از خدمات، تخصص‌های علمی، پژوهشی و فنی متقابل در توسعه فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی، منعقد شد.

موضوع این تفاهم‌نامه، توسعه فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در استان کرمان، شامل منشأیابی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی، توسعه اکتشاف مواد معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، شناسایی ذخایر معدنی، ارائه مشاوره‌های فنی مورد نیاز استان و برنامه‌ریزی برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص است.

این تفاهم‌نامه با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، سیدمحمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان به امضا رسید.

کد مطلب 6899714

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