به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری میان استانداری کرمان و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به منظور مشارکت، تبادل و بهرهمندی از خدمات، تخصصهای علمی، پژوهشی و فنی متقابل در توسعه فعالیتهای زمینشناسی و اکتشافات مواد معدنی، منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه، توسعه فعالیتهای زمینشناسی و اکتشافات معدنی در استان کرمان، شامل منشأیابی و پایش مخاطرات زمینشناختی، توسعه اکتشاف مواد معدنی، تولید اطلاعات پایه زمینشناسی، شناسایی ذخایر معدنی، ارائه مشاورههای فنی مورد نیاز استان و برنامهریزی برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص است.
این تفاهمنامه با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، سیدمحمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات معدنی استان به امضا رسید.
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