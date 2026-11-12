استقرار شهرک تخصصی بذر در اراک گام بلند برای خودکفایی ملی

نادرقلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد نیاز کشور به محصولات سبزی و صیفی باید از طریق تولید داخلی تأمین شود که در همین راستا، اراک به‌عنوان مرکز اصلی این شهرک و مزرعه برای استقرار آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این شهرک، زمینه ایجاد یک مجموعه تخصصی و فناورانه با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش تولید سبزی و صیفی فراهم می‌شود و بخش‌های مختلفی از جمله تولید انواع بذر، نشا و سایر نهاده‌های مرتبط با این حوزه در آن فعالیت خواهند کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شهرک با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی متخصصان و دانشمندان بخش کشاورزی راه‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: اراک با برخورداری از این ظرفیت می‌تواند به هاب و مرکز تولید بذر سبزی و صیفی کشور تبدیل شود و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه توسعه صادرات این محصولات را نیز فراهم کند.

ابراهیمی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، کاهش وابستگی ارزی کشور در حوزه واردات بذر سبزی و صیفی است؛ چراکه در حال حاضر میزان وابستگی رسمی کشور در این بخش حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و در کنار آن، واردات غیررسمی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره سلامت بذرهای وارداتی گفت: ایجاد این شهرک تخصصی و توسعه تولید بذر باکیفیت و استاندارد در داخل کشور، علاوه بر جلوگیری از خروج منابع ارزی، امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت و کیفیت بذرهای تولیدی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.