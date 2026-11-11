به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: افزون بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قالب عملیات ۱۸ روزه پلیس امنیت اقتصادی استان در ماه جاری کشف شد.از مجموع کشفیات صورت گرفته ۸۰۰ لیتر بنزین و بقیه گازوئیل بوده است.

وی بیان کرد: همچنین در بازه زمانی ذکر شده نزدیک به ۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق شامل کود شیمیایی، سنگ معدن، دستگاه استخراج ارز، موتور سیکلت سنگین، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و چوب قاچاق در استان خراسان رضوی کشف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از همکاری آگاهانه شهروندان در ارائه گزارش‌های به موقع به پلیس در خصوص قاچاق کالا تشکر کرد و افزود: متهمان دستگیر شده در جریان این اقدامات به مراجع قضایی معرفی شدند.