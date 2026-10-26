یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: این میزان سوخت از تانکرهای سوخت قاچاق با انحراف مسیر تانکرهای ترانزیتی و یا در بشکه ها و مخازن جاسازی شده، کشف شده است.

وی بیان کرد: ۸۰ درصد این اقلام گازوئیل و بقیه بنزین و سایر فراورده‌های نفتی بوده است.

فرمانده انتطامی خراسان رضوی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ۱۳۲ متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شده‌اند.همچنین در این راستا ۱۷ دستگاه تریلر حامل سوخت، ۲۵ دستگاه نیسان بار تانکردار، ۳۱ دستگاه خودروی سواری سوخت کش (شوتی) و هفت دستگاه اتوبوس مسافربری توقیف شده است.

وی اظهار کرد: قاچاقچیان سوخت، گازوئیل یارانه ای تهیه و با ۷۰۰ برابر قیمت به فروش می رساندند، این محموله ها از مناطق مختلف استان و مبادی ۹ گانه ورودی خراسان رضوی کشف شده است و در مسیر انتقال به داخل شهر یا مرز دوغازون کشف و ضبط شده اند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین جرایم موجود برای مبارزه با قاچاقچیان سوخت را بازدارنده ندانست و گفت: شایسته است نمایندگان مجلس و قانونگذاران این موضوع، با اصلاح قوانین بازدارنده کردن جرایم را مد نظر قرار دهند.