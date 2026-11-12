عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرماخوردگی بیماری شدیدی ایجاد نمی‌کند و بعد از چند روز خودبه‌خود بهبود می‌یابد و اساساً در هیچ کجای دنیا واکسنی برای سرماخوردگی وجود ندارد؛ تنها راه پیشگیری از آن نیز رعایت بهداشت فردی، شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و پرهیز از تماس دست‌های نشسته با دهان، بینی و چشم است.

وی با اشاره به اینکه آنچه در داروخانه‌ها به عنوان واکسن ارائه می‌شود، واکسن آنفولانزاست و نه سرماخوردگی، افزود: چون آنفولانزا بیماری شدیدتری ایجاد می‌کند و ابتلا به آن ممکن است عوارضی به دنبال داشته باشد و حتی به بستری فرد در بیمارستان منجر شود، واکسن آن ساخته شده تا از ابتلا به برخی انواع آنفولانزا پیشگیری کند و هر سال نیز ترکیب این واکسن‌ها تغییر می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تأکید بر اینکه ویروس‌های سرماخوردگی و آنفولانزا با هم متفاوت هستند، تصریح کرد: واکسن آنفولانزا نمی‌تواند از سرماخوردگی پیشگیری کند و لازم نیست همه افراد آن را تزریق کنند.

قیصوری با اشاره به توصیه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: افرادی که مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، بیماری قلبی یا ریوی، نارسایی کلیه یا کبد و سرطان هستند و کسانی که سیستم ایمنی‌شان به دلیل بیماری‌ها یا مصرف داروها تضعیف شده است، باید با نظر پزشک خانواده واکسن آنفولانزا را تزریق کنند.

وی در پایان گفت: پرسنل بهداشت و درمان، کودکان زیر ۵ سال و مراقبان آن‌ها و سالمندان و افرادی که از آن‌ها مراقبت می‌کنند نیز توصیه شده است واکسن آنفولانزا را تزریق کنند.