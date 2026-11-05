به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از ارکستر سمفونیک «زنگ فردا» به یاد دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد در شیراز، با قدردانی از ابتکار اداره کل آموزش و پرورش فارس در برگزاری این رویداد گفت: اجرای این اثر هنری، روایتی ماندگار از داستانی حماسی، سرشار از نور، پاکی و ایثار دانش‌آموزانی است که با شهادت خود، درس عشق و بصیرت را به زیباترین شکل ممکن آموختند.

وی با بیان اینکه انتخاب قالب موسیقی سمفونیک برای روایت این حماسه اقدامی ارزشمند است، افزود: موسیقی سمفونیک زبان بیان ناگفته‌های بزرگ است؛ آنجا که کلمات در توصیف عظمت ایثار و مظلومیت ناتوان می‌شوند، موسیقی می‌تواند این پیام را به گوش جهانیان برساند.

آذرکیش ادامه داد: سازها و نغمه‌های این ارکستر، فریاد مظلومیت دانش‌آموزان شهید و روایتگر آرزوهای بزرگی است که در دل‌های کوچک آنان جای داشت؛ اجرایی که به‌درستی توانست این پیام را به مخاطبان منتقل کند.

«زنگ فردا» سمفونی حماسه و جاودانگی است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این ارکستر صرفاً اثری برای سوگواری نیست، تصریح کرد: «زنگ فردا» سمفونی حماسه، ایستادگی و جاودانگی است؛ حماسه‌ای که دانش‌آموزان شهید در کلاس‌های درس حقیقی زندگی با درس عشق، بصیرت و شهادت آفریدند.

وی با اشاره به ابعاد تربیتی این رویداد هنری گفت: این دانش‌آموزان به ما آموختند که مدرسه می‌تواند معراج باشد و نیمکت‌های کلاس درس، سکوی پرواز به سوی معبود شوند.

آذرکیش، برگزاری این رویداد را نمادی عینی از پیوند هنر متعالی با ارزش‌های انقلابی دانست و افزود: چنین ابتکارهایی نشان‌دهنده درک عمیق از نظام تعلیم و تربیت و ظرفیت‌های تربیتی آن است و می‌تواند آثار و کارکردهای ارزشمندی برای مجموعه نظام آموزشی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه این اثر هنری روایتگر مظلومیت دانش‌آموزانی است که آرزوهایشان در خاک شد تا امنیت و استقلال کشور تضمین شود، خاطرنشان کرد: پیام این اجرا از جنس حماسه، ایستادگی و جاودانگی است و هنر می‌تواند این پیام را با قدرت و اثرگذاری به جهانیان منتقل کند.

مدرسه باید زیست‌بوم تربیت نسل آگاه و شجاع باشد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مسئولیت دستگاه تعلیم و تربیت در قبال نسل آینده اظهار کرد: وظیفه ما در آموزش و پرورش، صیانت از این امانت‌های الهی و تبیین راه ستارگان هدایت است و باید مدارس را به زیست‌بومی برای تربیت نسلی آگاه، شجاع و هنرمند تبدیل کنیم.

آذرکیش با تأکید بر نقش خانواده‌ها و سایر نهادهای اجتماعی در تحقق اهداف تربیتی افزود: همراهی خانواده‌ها، شوراهای آموزش و پرورش، استانداران، فرمانداران، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر مجموعه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وفاق ملی و رقم خوردن اتفاقات بهتر در مسیر تربیت نسل آینده باشد.

وی با اشاره به دستاوردهای دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و هنری بیان کرد: فرزندان این سرزمین در کنار برخورداری از روحیه ایستادگی و اقتدار، در المپیادهای علمی، ورزشی و هنری نیز در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خوش می‌درخشند.

آینده کشور با استعداد و خودباوری دانش‌آموزان ساخته می‌شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی نسل نوجوان و جوان کشور گفت: خداوند را شاکریم که کشور ما از استعدادهای فراوانی برخوردار است و مسئولیت خانواده‌ها و مسئولان در پرورش این استعدادها بسیار سنگین است.

وی تأکید کرد: با تلاش شبانه‌روزی و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان، می‌توان آینده کشور را بر پایه اراده، اعتمادبه‌نفس و خودباوری نسل جدید ساخت.

آذرکیش در پایان ضمن قدردانی از اداره کل آموزش و پرورش فارس، هنرمندان و عوامل اجرایی ارکستر سمفونیک «زنگ فردا» و همچنین خانواده‌های دانش‌آموزان، بر ضرورت تداوم اقدامات مؤثر در سنگر تعلیم و تربیت و ادای دین به خون پاک شهدای دانش‌آموز تأکید کرد.