به گزارش خبرنگار مهر، دو مورد تخریب عرصه‌های ملی در روستاهای آرندان و صلوات‌آباد از توابع بخش مرکزی سنندج صبح پنجشنبه با اقدام به‌موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و گزارش همیاران طبیعت متوقف شد.

در نخستین مورد، پس از دریافت گزارشی از طریق سامانه ۱۵۰۴ درباره تخریب اراضی ملی در روستای آرندان، مأموران یگان حفاظت در محل حاضر شدند و ضمن متوقف کردن عملیات، از محدوده آسیب‌دیده نقشه‌برداری کردند.

در مورد دوم نیز گزارش همیاران طبیعت درباره تخریب اراضی ملی در روستای صلوات‌آباد، موجب حضور نیروهای حفاظتی در منطقه و توقف عملیات شد. مأموران همچنین محدوده تخریب‌شده را نقشه‌برداری کردند.

هر دو روستای آرندان و صلوات‌آباد در بخش مرکزی شهرستان سنندج و در فاصله کمی بیش از ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارند.