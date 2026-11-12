به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابریشمی‌راد، صبح پنجشنبه در آیین رونمایی از پوستر رویدادهای ملی شاهین‌شهر در اصفهان، با تشریح ساختار مدیریت مشارکتی این شهر اظهار کرد: شاهین‌شهر از سال ۱۴۰۱ با استقرار نظام مدیریت مشارکتی، برنامه‌ریزی شهری را بر پایه ظرفیت‌های محلی و مشارکت مستقیم شهروندان دنبال کرده است؛ رویکردی که در آن بودجه شهرداری از برنامه‌های مصوب محلات تأثیر می‌پذیرد.

وی افزود: شاهین‌شهر در ابتدای این دوره مدیریت شهری به ۱۵ محله تقسیم شد و معتمدان هر محله بر اساس ۱۲ شاخص شناسایی شدند. پس از برگزاری جلسات توجیهی و انتخابات محلی، در هر محله مجلس مشورتی با حضور پنج تا هفت نفر از معتمدان شکل گرفت و برنامه‌ها و بودجه‌های مستقل محلات پس از تدوین، برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه شد.

شهردار شاهین‌شهر با اشاره به شکل‌گیری ساختار مشارکت اجتماعی زنان در مدیریت محلات بیان کرد: در قالب طرح شهربانوان، بیش از ۲۷۰ بانوی فعال اجتماعی در ۱۵ محله شناسایی و آموزش دیدند تا در حوزه نگهداشت شهر، مدیریت پسماند و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی مشارکت کنند.

ابریشمی‌راد با تأکید بر اینکه توسعه شهری صرفاً با احداث ساختمان‌ها و زیرساخت‌های کالبدی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نیز ارتقا یابد. با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند، بخش مهمی از مسئولیت تحقق توسعه بر عهده شهرها و شهرداری‌ها قرار دارد و شهرداری امروز صرفاً یک سازمان خدماتی نیست، بلکه نهادی اجتماعی و توسعه‌محور است.

وی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های شهرداری شاهین‌شهر در حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان گفت: سه ساختمان اصلی شهرداری در جریان آتش‌سوزی‌ها به‌طور کامل از بین رفت که ساختمان مرکزی شهرداری، یک ساختمان هفت‌طبقه فرهنگی شامل تالار بهارستان و تالار تخصصی شیخ‌بهایی از جمله این مجموعه‌ها بودند.

شهردار شاهین‌شهر میزان خسارات واردشده به شهرداری در این حوادث را بر اساس برآورد ۱۷ کارشناس رسمی دادگستری، ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با وجود تخریب بخش مهمی از زیرساخت‌های شهری و خسارات ناشی از جنگ رمضان، مدیریت شهری تصمیم گرفت برگزاری رویدادهای ملی را متوقف نکند و این برنامه‌ها را با رویکردی متناسب با شرایط جدید ادامه دهد.

ابریشمی‌راد با اشاره به ویژگی‌های رویدادهای ملی شاهین‌شهر گفت: سیاست‌گذاری این رویدادها بر تمایز محتوایی، تقویت هویت ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی کشور استوار است و هدف آن، فراتر رفتن از برگزاری جشنواره‌های متداول و ایجاد پیوند میان رویدادهای فرهنگی و هویت شهری است.

وی با تشریح رویکرد جشنواره ملی تئاتر اقتباس اظهار کرد: این جشنواره با هدف بازخوانی ادبیات کهن و فاخر ایران طراحی شده و آثار شرکت‌کننده باید تولیدات جدید و مبتنی بر اقتباس از متون ادبیات کلاسیک فارسی باشند؛ بنابراین امکان ارائه آثاری که پیش‌تر در رویدادهای دیگر به صحنه رفته‌اند، وجود ندارد.

شهردار شاهین‌شهر ادامه داد: در کنار بخش اصلی جشنواره، برنامه‌ای با عنوان نگاه نو برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان شهرستان اجرا شده است که در سومین دوره آن بیش از ۱۸۰ نوجوان با مشارکت چهار تا پنج کارگردان مطرح استان شناسایی و آموزش دیدند و پس از سه ماه، آثار نمایشی خود را به صحنه آوردند.

ابریشمی‌راد از برنامه‌ریزی برای توسعه جغرافیایی جشنواره تئاتر اقتباس خبر داد و گفت: بر اساس سیاست‌گذاری انجام‌شده، قرار است پنجمین دوره این جشنواره با گسترش به سطح منطقه‌ای و مشارکت کشورهای فارسی‌زبان برگزار شود تا زمینه تقویت پیوندهای فرهنگی و پاسداشت میراث مشترک ادبی فراهم شود.

وی از برنامه شهرداری برای پیوند دادن رویدادهای فرهنگی با هویت بصری و نمادهای شهری خبر داد و افزود: در چارچوب این سیاست، ساخت نمادهای شهری متناسب با موضوع جشنواره در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله مجسمه نبرد رستم و اژدها که در دومین دوره جشنواره ساخته شد و به‌عنوان اثری برگرفته از ادبیات حماسی ایران در فضای شهری قرار گرفت. برای دوره‌های آینده نیز ساخت نمادهایی با موضوع حماسه و حضور تاریخی مردم ایران پیش‌بینی شده است.

شهردار شاهین‌شهر با تأکید بر نقش آموزش در تحقق برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی اجرای برنامه‌های مدیریت شهری است و سرمایه‌گذاری بر نسل نوجوان و جوان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و تضمین آینده شهر باشد.

ابریشمی‌راد با اشاره به ضرورت حمایت ساختاری از شهرداری‌ها برای ایفای نقش توسعه‌ای خود گفت: مأموریت شهرداری‌ها نباید صرفاً به جمع‌آوری پسماند و ارائه خدمات روزمره محدود شود؛ بلکه این نهادها باید در سیاست‌گذاری اجتماعی، ارتقای فرهنگ شهروندی و توسعه ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی شهرها نقش‌آفرینی کنند.