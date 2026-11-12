به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خلخال اظهار کرد: همکاران کارشناسی با وجود سختی‌ها اقدامات مؤثری انجام داده‌اند. اتصال راه‌آهن اردبیل–میانه پروژه‌ای بزرگ است که دولت در حال پیگیری آن است. اگر استانداران این کارها را انجام می‌دهند، با همراهی کارمندان دولت است؛ هیچ مدیری بدون همراهی کارکنان نمی‌تواند کارهای بزرگ را به سرانجام برساند و این همراهی شرط موفقیت است.



قطعی گاز و برق؛ مهم‌ترین مشکل کارفرمایان



وی بزرگ‌ترین مشکل فعلی کارفرمایان را قطعی گاز و برق دانست و اظهار کرد: چند روز پیش شاهد افزایش مصرف بودیم؛ مصرف سوخت نیروگاه‌ها گاز است و مشکل خاصی رخ نمی‌دهد، اما همه مردم باید همراهی کنند تا در زمستان کارخانه‌ها سرپا بمانند. این همراهی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و کارمندان دولت باید مروج این فرهنگ باشند.



صرفه‌جویی انرژی؛ وظیفه اخلاقی و قانونی



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم گفت: در کتاب توسعه خواندم که امپراتور ژاپن پس از جنگ گفت تا زمانی که صنعت شیشه‌سازی ژاپن راه نیفتاده، کاغذ روزنامه وارد شود اما شیشه از خارج وارد نشود. امروز رئیس‌جمهور ما نیز بر صرفه‌جویی تأکید دارد و خود پیشگام این حرکت شده است. اگر جنگ هم نبود، باید در الگوی مصرف انرژی تجدیدنظر می‌کردیم؛ اکنون هیچ راهی جز صرفه‌جویی وجود ندارد. صرفه‌جویی وظیفه اخلاقی و قانونی همه کارمندان دولت و مردم است.



بررسی استفاده مشترک از فضاهای اداری و آموزشی



میدری با اشاره به نکات مطرح‌شده در جلسه گفت: از آقای موسوی، معاون اقتصادی، تشکر می‌کنم؛ موضوع مشارکت در شهرها بررسی شده و اگر فضا و تجهیزات تأمین شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد. از آقای محمدی می‌خواهم این موضوع را ویژه پیگیری کند. خانم منصوری نیز به مرکز شهرستان اشاره کردند؛ استفاده مشترک از فضاها یکی از اقدامات مؤثر است. از ابتدای دولت، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هنرجویان آموزش و پرورش را رایگان می‌پذیرند و مربیان نیز می‌توانند از فضاهای هنرستان‌ها استفاده کنند.



وی افزود: در سنت ما کارها شهرداری‌محور بوده است؛ از زمان رضاشاه ساختار وزارت کشور تغییر کرد و اکنون شهرداری درباره فضاهای عمومی تصمیم می‌گیرد. در وزارت تعاون نیز اداره کار در ساختمان استیجاری است و مجتمع اداری باید گسترش یابد و هم‌افزایی بیشتری ایجاد شود. باید بررسی شود امکان استفاده مشترک از فضاها وجود دارد یا نه.



مشاغل خانگی و ظرفیت‌های معدنی



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشاغل خانگی گفت: فرماندار محترم با معاونت مربوطه گزارش داده‌اند. عدد مهم است؛ میزان تسهیلات استان ۱۵۰ درصد منابع جذب‌شده است و در استان شما ۵۰ درصد بیشتر از سپرده‌هاست. این نشان‌دهنده تلاش آقای امامی یگانه و نمایندگان محترم است و همکاران ما نیز پاسخ مثبت داده‌اند. درباره ظرفیت‌های معدنی، آقای محمدی باید بررسی کند چه اقداماتی می‌توان انجام داد؛ ظرفیت‌ها و منابع توسعه وجود دارد و باید فعال شوند. برای مشاغل خانگی و افزایش اشتغال از هر ظرفیتی استفاده می‌کنیم.



میدری در پایان با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی مسئولان گفت: در شرایطی که کشور در حال جنگ است، رزمندگان برای ایستادگی هزینه‌های زیادی می‌دهند. خداوند شهدا را رحمت کند؛ ایام تسلیت را تسلیت می‌گویم و امیدواریم صدیق اهل بیت باشیم. سپاسگزارم.