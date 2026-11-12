به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر پنجشنبه در نشستی با بیان اینکه مردم استان همدان نیز باید از منافع اقتصادی حضور مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند، اظهار کرد: سرمایه گذاری‌ها باید علاوه بر توجیه اقتصادی و سودآوری برای سرمایه‌گذار به توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم منجر شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تعیین تکلیف اختلاف‌های پیمانکاری و موانع موجود در اجرای برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری شد و گفت: تعدادی از پروژه‌ها به‌ لیل اختلاف میان مجموعه‌های اجرایی و پیمانکاران با مشکل روبه‌رو شده‌اند که لازم است مدیران مربوطه برای رفع موانع و تسریع در اجرای آن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در معادن و ایجاد صنایع معدنی علاوه بر فعال کردن ظرفیت‌های موجود زمینه تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را فراهم می‌کند.

حاجی بابایی سیر را از دیگر ظرفیت‌های کشاورزی استان برشمرد و افزود: همدان سالانه حدود ۵۳ هزار تن سیر تولید می‌کند و سهم قابل توجهی در تولید این محصول در کشور دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند برای ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری به کار گرفته شود.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت تولید محصولات کشاورزی برای ایجاد صنایع پایین دستی و تولید فرآورده‌های دارای ارزش افزوده استفاده کرد تا به جای عرضه خام محصولات، امکان تولید دارو و دیگر فرآورده‌های صنعتی در داخل استان فراهم شود.