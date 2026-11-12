به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه اظهار کرد: بامداد پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ پس از دریافت گزارش این حادثه بلافاصله ۲ تیم درمانی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل اقدامات درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و هر سه نفر برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر خطر مونوکسیدکربن به عنوان گازی بی‌رنگ و بی‌بو که می‌تواند به مسمومیت شدید و تهدید حیات منجر شود، از همشهریان خواست نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی را رعایت و از نصب و عملکرد صحیح دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی ابیان کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و تنگی نفس ضمن باز کردن در و پنجره‌ها بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته شود.