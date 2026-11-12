حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه هفته آینده با وزش بادهای نسبتاً شدید شمالی روی دریا، سواحل استان مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت وزش باد، خیزش گرد و خاک محلی و در برخی مناطق مه صبحگاهی پدیده غالب در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، در برخی ساعات وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ گاهی تا ۲۷۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.