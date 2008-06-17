اعلام پروژه های کشاورزی مبتنی بر فناوری هسته ای در موسسه بیوتکنولوژی

دکتر سید مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر به نمونه هایی از این طرحها اشاره کرد و گفت: ارقام اصلاح شده شامل گندم مقاوم به خوابیدگی در مناطق شور چون گرمسار، ورامین، طبس، یزد، قم و اشتهارد مورد استفاده زارعین قرار گرفته که حاصل اینگونه تحقیقات است.

وی جو اصلاح شده متحمل به سرما برای کشت در مناطق سرد، پنبه اصلاح شده دارای مقاومت نسبی به بیماری قارچی و رتیسیلیوز و بهبود خواص کیفی، ایجاد تیپ های مختلف زودرس و بی دانه نارنگی را از دستاوردهای نتایج تحقیقات هسته ای در پژوهشکده نام برد.

خیام نکویی به بخشی از طرحهای مطالعاتی نیز اشاره کرد و گفت: القای موتاسیون توسط اشعه گاما در پرتو دهی پرتقال تامسون ناول به منظور ایجاد ژنوتیپ ها با صفات برتر، مطالعه اثر سطوح مختلف گوگرد و مایع تلقیح باکتری های ریزبیوم و تیوباسیلوس بر عملکرد تثبیت ازت، جذب برخی عناصر غذایی ارقام سویا به روشهای ایزوتوپی، تاثیر شدت های پرتو دهی گاما در زمانهای مختلف پس از برداشت بر انبارهای توده ای پیاز، تهیه و تولید موتانت های مقاوم به آنتی یوتیک باکتریهای آنتا گونیت برای استفاده در مطالعات مزرعه ای، بررسی تاثیر منابع مختلف کود نیتروژنه و تعداد تقسیط بر عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از نیتروژن 15 هسته ای و بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد لاینهای موتانت ها و ارقام پیشرفته سویا و ارزیابی کمی و کیفی موتانت های زود رس از جمله این طرحها است.