به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای ساماندهی فعالیت واحد های صنفی و نظارت بر رعایت ضوابط قانونی گشت های پلیس امنیت عمومی تعداد ۷۱ واحد صنفی در سطح شهرستان مراغه بازدید کردند.

وی افزود: در این بازرسی و نظارت ۱۶ مورد تذکر برای واحد های صنفی صادر و ۲ واحد متخلف نیز پلمب شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه در پایان اظهار کرد: از همشهریان عزیز تقاضا می شودهرگونه تخلفات صنفی را به شماره گیری تلفن ۱۱۰اطلاع رسانی تا همکارن پلیس اماکن دراسرع وقت رسیدگی کنند.