به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ زنجان،با اشاره به احتمال اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع طی ماه‌های آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی تأمین گاز کشور، مدیریت این موضوع در دستور کار کارگروه انرژی استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازدید استاندار زنجان از تعدادی از واحدهای صنعتی و بررسی وضعیت تأمین انرژی این واحدها افزود: کارگروه انرژی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مسئولیت بررسی وضعیت منابع انرژی و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط را بر عهده دارد تا در صورت اعمال محدودیت‌ها، کمترین آسیب به روند تولید واحدهای صنعتی استان وارد شود.

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه کاهش ظرفیت تأمین گاز کشور ضرورت مدیریت مصرف انرژی را افزایش داده است، تصریح کرد: مدیریت مصرف باید در تمامی بخش‌ها از جمله خانوارها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

مرادخانی درباره تأمین سوخت جایگزین برای صنایع نیز گفت: اختصاص گازوئیل به واحدهای صنعتی برای مواقع ضروری پیش‌بینی شده است، اما میزان ذخایر و منابع موجود پاسخگوی نیاز همه واحدها نیست و ممکن است متناسب با شرایط، محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌هایی در این بخش اعمال شود.

وی با تأکید بر اولویت حفظ پایداری گازرسانی به بخش خانگی خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت اعمال محدودیت در شبکه گاز، مدیریت مصرف در اولویت نخست متوجه بخش صنعت خواهد بود و قطع گاز مشترکان خانگی در برنامه‌های اولیه قرار ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به دشواری‌های فنی و اجرایی قطع و وصل مجدد گاز منازل اظهار کرد: برقراری دوباره جریان گاز پس از قطع، مستلزم مراجعه جداگانه به منازل، بررسی تأسیسات و بازگشایی انشعاب‌هاست که فرآیندی زمان‌بر بوده و ممکن است چند روز به طول بینجامد.

مرادخانی تأکید کرد: مدیریت استان تلاش می‌کند با اتخاذ تدابیر مناسب، ضمن حفظ پایداری گازرسانی به خانوارها، آثار محدودیت‌های احتمالی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی را به حداقل برساند.

مشکلات نقدینگی و تأمین مواد اولیه صنایع زنجان بررسی شد

در بخش دیگری از بازدیدهای استاندار زنجان از واحدهای صنعتی، مشکلات و موانع فعالیت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی نوآوران نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به بازدید از حدود هشت واحد صنعتی در این شهرک اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، موانع ثبت سفارش و برخی مشکلات گمرکی بررسی شد و تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع آن‌ها اتخاذ شد.

وی افزود: واحدهای صنعتی بازدیدشده از وضعیت فعالیت مناسبی برخوردار بودند و مشکل حادی نداشتند، اما برخی از آن‌ها در زمینه تأمین منابع مالی، تهیه مواد اولیه و انجام فرآیندهای ثبت سفارش و امور گمرکی با چالش‌هایی مواجه بودند. مقرر شد مشکلات مطرح‌شده به تفکیک بررسی و از طریق دستگاه‌های اجرایی و سازوکارهای مرتبط برای رفع موانع موجود اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین با اشاره به فعالیت یک شرکت دارویی در زمینه تولید برخی اقلام دارویی گفت: با توجه به نیاز این مجموعه به سرمایه در گردش، مقرر شد از ظرفیت‌ها و راهکارهای موجود برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز آن استفاده شود.

وی درباره بازدید از شرکت تولید کننده دستگاههای فیلترپرس نیز اظهار کرد: این مجموعه به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند و عملکرد مطلوبی دارد. مهم‌ترین درخواست این شرکت، حمایت در زمینه تأمین مواد اولیه بود که در جریان بازدید مورد بررسی قرار گرفت.

مرادخانی در ادامه به بازدید استاندار زنجان از شش واحد صنعتی متعلق به یک واحد تولید ککنده مواد شوینده و بهداشتی اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات مطرح‌شده از سوی این واحدها به محدودیت‌ها و موانع گمرکی مربوط بود که پیگیری آن‌ها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.