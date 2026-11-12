به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، امروز پنجشنبه در جریان بازدید استاندار و جمعی از مدیران اجرایی استان از قطعات مختلف پروژه راه‌آهن، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی این طرح اظهار کرد: پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی با هدف اتصال استان به شبکه ریلی کشور و ایجاد ارتباط ریلی به سمت مشهد و زاهدان در حال اجراست و عملیات اجرایی قطعات مختلف آن با تلاش پیمانکاران ادامه دارد.

وی با اشاره به آماده‌سازی بخش قابل توجهی از مسیر برای ورود به مرحله ریل‌گذاری افزود: تاکنون عملیات زیرسازی و آماده‌سازی حدود ۱۳۰ کیلومتر از مسیر ۲۷۰ کیلومتری راه‌آهن در محدوده خراسان جنوبی انجام شده است که این موضوع بیانگر پیشرفت عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف این پروژه زیربنایی است.

پیشرفت ۹۰ درصدی برخی قطعات راه‌آهن

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در تشریح وضعیت قطعات مختلف پروژه گفت: در مسیر حدفاصل یونسی تا گناباد به طول حدود ۶۰ کیلومتر، پیشرفت فیزیکی به نزدیک ۹۰ درصد رسیده و عملیات اجرایی ایستگاه گناباد نیز آغاز شده است.

مودی با اشاره به اینکه مدیریت اجرایی برخی قطعات واقع در محدوده خراسان رضوی نیز به اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی از این مسیر، پیمانکاران بخش خصوصی و کنسرسیوم‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند و روند پیشرفت عملیات به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت قطعه ۱۴ پروژه راه‌آهن اظهار کرد: این قطعه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در حال اجراست و از بخش‌های مهم در اتصال بیرجند و خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین درباره وضعیت قطعات ۱۸ و ۱۹ توضیح داد: قطعه ۱۹ به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر و با مبلغ قراردادی حدود یک‌هزار میلیارد تومان، در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن حدود هفت درصد اعلام شده است.

مودی با اشاره به فعالیت پیمانکاران در یکی دیگر از بخش‌های مسیر راه‌آهن افزود: در قطعه‌ای به طول حدود ۳۷ کیلومتر نیز عملیات اجرایی در جریان است که پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

وی در ادامه به وضعیت مسیر نهبندان تا دوراهی زابل اشاره کرد و گفت: این محدوده در قالب سه قطعه اجرایی تعریف شده و پیمانکاران در بخش‌هایی از مسیر، حتی در محدوده استان سیستان و بلوچستان نیز مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اضافه کرد: قطعه ۹۷ نیز در برنامه واگذاری و ورود پیمانکار قرار دارد تا با فراهم شدن شرایط اجرایی، عملیات این بخش نیز دنبال شود.

اتصال ریلی بیرجند به مشهد و زاهدان

مودی با تأکید بر اهمیت راهبردی اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور تصریح کرد: اجرای پروژه راه‌آهن استان از یک سو امکان اتصال بیرجند به شبکه ریلی مشهد و از سوی دیگر ارتباط با مسیر زاهدان را فراهم می‌کند و تکمیل این کریدور ریلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی ادامه داد: برای اجرای برخی دیگر از بخش‌های مسیر بیرجند به سمت زاهدان نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که امیدواریم در آینده نزدیک عملیات اجرایی این بخش‌ها نیز آغاز شود.

تزریق ۷.۵ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تأمین منابع مالی پروژه اشاره کرد و گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون حدود هفت‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۷.۵ همت) اعتبار به پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی تزریق شده که نقش مهمی در افزایش سرعت عملیات اجرایی و پیشبرد قطعات مختلف داشته است.

مودی با مقایسه روند پیشرفت پروژه در ابتدای دولت چهاردهم با وضعیت فعلی اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۱۵ درصد بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، تأمین اعتبارات و فعالیت پیمانکاران، اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان استان و حمایت‌های مسئولان ملی و استانی در زمینه تأمین اعتبار و تسریع در اجرای پروژه، ابراز امیدواری کرد: با استمرار تخصیص منابع مالی و تداوم فعالیت پیمانکاران، روند اجرای این طرح زیربنایی شتاب بیشتری بگیرد و زمینه بهره‌برداری از آن تا پایان دولت چهاردهم فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در پایان، تکمیل راه‌آهن را از طرح‌های مهم زیرساختی استان دانست که علاوه بر اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور، می‌تواند ظرفیت‌های حمل‌ونقل، اقتصادی و تجاری منطقه را ارتقا دهد و زمینه بهره‌مندی استان از مزایای کریدورهای ریلی شرق کشور را فراهم کند.

نکته تحریریه‌ای: دو عدد ۴۰ درصد پیشرفت کل پروژه و آماده‌سازی ۱۳۰ کیلومتر از مسیر ۲۷۰ کیلومتری را در تیتر و لید برجسته کردم؛ چون هم عددی و ملموس هستند و هم ارزش خبری بیشتری دارند. همچنین اطلاعات قطعات و اعتبارات را حذف نکردم. فقط پیش از انتشار، بهتر است نسبت قطعات ۱۸ و ۱۹ با توضیحات مربوط به قطعه ۹۷ و محدوده‌های خارج از استان از نظر فنی با اداره‌کل تطبیق داده شود.