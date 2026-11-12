به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر پنجشنبه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه خدمات درمانی، تجهیزات درمانگاه گرمی و نوسازی بیمارستان در دستور کار است و مدیر سازمان تأمین اجتماعی نیز در این زمینه پیگیری دارد. امیدواریم در درمانگاه محلات ۱۳گانه و همچنین بیمارستان و درمانگاه خلخال خدمات لازم انجام شود؛ تلاش می‌کنیم درمانگاه خلخال تا شهریور سال آینده تکمیل شود.

وی درباره پروژه هتل نیمه‌تمام استان اردبیل افزود: تلاش می‌کنیم این پروژه یک بار با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شود یا از طریق مولدسازی به بخش خصوصی واگذار و توسط آن تکمیل گردد. روش‌های مختلف این کار با استاندار محترم بررسی خواهد شد تا کار سریع‌تر انجام شود.

میدری افزود: ۳۰۰ میلیارد تومان برای تصفیه بدهی‌ها به مراکز درمانی اختصاص یافت و علاوه بر منابع ملی که امیدواریم سازمان برنامه تا پایان این ماه تأمین کند، بخش عمده مطالبات نیز پرداخت خواهد شد. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک رفاه برای یکی از راه‌های استان (راه مغان) اختصاص داده شد تا یکی از گذرگاه‌های پرخطر ترمیم شود. در مشاغل خانگی نیز پرداخت‌ها بالاتر از سهمیه تعیین‌شده بود و بانک توسعه تعاون و بانک رفاه قول دادند منابع بیشتری در اختیار قرار دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت از کارآفرینانی که در دوران جنگ از کارکنان و کارگران خود حمایت کرده‌اند، از طرح کلی بخشودگی جرایم کارفرمایان خبر داد و گفت این طرح به استان اردبیل نیز کمک می‌کند.

وی افزود: اولین تفاهم‌نامه با یک استاندار در زمینه توسعه بورس کالا منعقد می‌شود؛ این کار پیش‌تر به‌صورت موردی در شهرهای دیگر اجرا شده و می‌تواند در توسعه بخش کشاورزی استان مؤثر باشد.

میدری ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی زعفران و رسیدن سود آن به کشاورزان، این الگو در همه محصولات کشاورزی قابل اجراست و با همراهی استاندار محترم در تأمین مالی، امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: ابزارهای مالی بانک رفاه، مانند اوراق گام برای پرداخت الکترونیکی و فاکتورینگ، پیشگام هستند و بانک مرکزی بانک رفاه را در این شیوه‌ها بانک اول ایران معرفی کرده است؛ می‌توانیم این ابزارها را در استان اردبیل نیز گسترش دهیم. هفته گذشته نیز از یکی از اوراق مالی مرتبط رونمایی کردیم و امیدواریم در این استان نیز به دامداری‌ها کمک کند.