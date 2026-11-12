به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن سلیمون عصر پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در نشست مشترک با استاندار ایلام با قدردانی از همکاری‌های استان ایلام گفت: مردم ایران ثابت کردند مردمی صاحب‌اختیار و قدرتمند هستند که می‌توانند به تمام قدرت‌های خارجی پاسخ دهند و در برابرشان بایستند.

وی با تأکید بر اینکه حتی یک درصد هم از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی و مردم ایران دست نخواهیم کشید، افزود: دیشب میزبان نخست‌وزیر بودم و این خوش‌آمدگویی را از طرف ایشان نیز به شما ابلاغ می‌کنم.

استاندار واسط با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو استان خاطرنشان کرد: بیشترین همکاری میان استان واسط و ایلام وجود دارد و موضوعات مشترک بسیاری داریم که مهم‌ترین آن‌ها خدمت‌رسانی و استقبال از زائران امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه زیارت اربعین سال گذشته صد درصد موفق بود، تصریح کرد: تمام موارد مورد نیاز به‌صورت شبانه‌روزی و با بازدیدهای میدانی انجام شد و توانستیم زیارت موفقی داشته باشیم.

سلیمون از همکاری‌های استانداری ایلام قدردانی کرد و گفت: خدا را شکر که با استان ایلام، همکاری و اشتراکات بسیار خوبی داریم و این همکاری‌ها را به‌صورت میدانی و اجرایی پیش می‌بریم.

استاندار واسط، منطقه آزاد مشترک دو کشور و به‌ویژه دو استان را از اولویت‌های مهم خواند و اظهار کرد: تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همکاری‌های دوجانبه و تبادلات دوطرفه را افزایش می‌دهیم و به‌ویژه در زمینه تبادل مسافری، تفاهم‌نامه‌ تردد خودروها بدون تشریفات را تسهیل می‌کنیم تا مردم دو منطقه به‌صورت یک منطقه واحد با یکدیگر تردد کنند.

وی بر لزوم تقویت رفت‌وآمد ادارات و تبادل همکاری‌های تخصصی میان دو استان تأکید کرد و با اشاره به اجرای یک پروژه همکاری و خدمت‌رسانی در استان واسط، از تلاش‌های استاندار ایلام در پیگیری امورات، قدردانی کرد.