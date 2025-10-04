به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر شنبه در جلسه پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز سمنان در محل فرمانداری شهرستان، بر لزوم اجرای دقیق قانون و برخورد بدون تعارف با متخلفان تأکید کرد و افزود: آینده شهر و حفظ اراضی و باغات شهرستان نیازمند تصمیمگیری جدی و اقدامات پیشگیرانه است.
فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه «تاکید ما بر اجرای قانون است»، اظهار داشت: مسئولی که در موضوع ساختوسازهای غیرمجاز مطابق قانون قاطعیت نداشته باشد، مرتکب ترک فعل خواهد شد و این موضوع پیگیری میشود.
وی افزود: ساختوساز غیرمجاز باید جدی گرفته شود و هیچگونه تعارفی در این زمینه وجود ندارد، آینده شهر برای ما اهمیت داشته و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز به معنای تضمین آینده روشن شهر خواهد بود.
صمیمیان با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره برخی موارد ساختوساز غیرمجاز در چند نقطه شهر سمنان تصریح کرد: ضروری است این موارد در اسرع وقت پیگیری و تعیین تکلیف شوند.
فرماندار سمنان در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب گفت: باغات در مناطق محلات و زاوقان باید متناسب با شرایط کمآبی به سمت کشت گلخانهای هدایت شوند و این ظرفیتها میتواند در کنار تأمین امنیت غذایی، زمینهساز توسعه بخش گردشگری نیز باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی از واحدهای دامداری و باغات شهرستان نیز گزارشهایی از ساختوساز غیرمجاز دریافت شده که باید با تشکیل جلسه تخصصی و هماهنگی بین دستگاههای مسئول، این موارد بررسی و تکلیف آنها مشخص شود.
صمیمیان با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با نیروی انتظامی افزود: ضروری است در اجرای احکام قضایی مرتبط با تخلفات ساختوساز، همکاری کامل انجام شود.
فرماندار سمنان نصب تابلوهای هشداردهنده با عنوان «ساختوساز ممنوع» در نقاط مستعد تخلف را از اقدامات ضروری عنوان کرد و ادامه داد: در خصوص سایت مسکونی ۲۰۵ هکتاری نیز سه دسترسی رسمی تعریف شده است و هرگونه دسترسی اضافی خارج از این چارچوب غیرمجاز خواهد بود.
وی تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی، هیچگونه تخلفی در حوزه ساختوساز پذیرفته نیست و برخورد قانونی و قاطع در این زمینه ادامه خواهد داشت.
نظر شما