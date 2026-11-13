به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز جمعه در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام که روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه با حضور مردم اهواز و کارون از محله اسلام‌آباد آغاز و تا میدان امام علی (ع) در شهرستان کارون ادامه یافت، اظهار کرد: حضور مردم با شور و احساسات در این مراسم، نشان‌دهنده پیوند عمیق آنان با دین، اهل‌بیت (ع) و سرزمین خود است.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه شهدا افزود: این شهیدان اگرچه در ظاهر گمنام‌اند، اما در آسمان خوش‌نام و شناخته‌شده‌اند و مردم امروز با حضور خود آنان را با احترام بدرقه کردند.

موالی‌زاده با اشاره به حضور اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی در این مراسم گفت: حضور شیوخ، سادات، بزرگان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که خوزستان همچنان سرزمین مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است.

وی با تأکید بر نقش وحدت و همبستگی در پایداری کشور اظهار کرد: همه بخش‌های کشور، از دولت، مجلس و قوه قضائیه تا نیروهای مسلح، باید با همدلی و هماهنگی در کنار یکدیگر باش

ند.