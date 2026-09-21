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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله؛ دلار به ۱۶۷ هزار تومان رسید

افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله؛ دلار به ۱۶۷ هزار تومان رسید

قیمت انواع ارز در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صعودی شد و نرخ فروش دلار آمریکا با رشد ۹۹۱ تومانی به ۱۶۷ هزار و ۵۹۸ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله طلا و ارز ایران، نرخ ارز در این مرکز امروز با افزایش همراه شد و قیمت فروش دلار آمریکا با رشد ۹۹۱ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۶۷ هزار و ۵۹۸ تومان رسید.

قیمت خرید دلار آمریکا نیز امروز ۱۶۶ هزار و ۹۰ تومان اعلام شد که نسبت به نرخ ۱۶۵ هزار و ۱۰۰ تومانی روز گذشته، ۹۹۰ تومان افزایش داشته است.

درهم امارات امروز با نرخ خرید ۴۵ هزار و ۲۲۵ تومان و نرخ فروش ۴۵ هزار و ۶۳۶ تومان معامله شد. نرخ خرید درهم نسبت به روز گذشته ۲۶۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷۰ تومان افزایش یافته است.

یورو نیز امروز با نرخ خرید ۱۹۰ هزار و ۷۶۷ تومان و نرخ فروش ۱۹۲ هزار و ۴۹۹ تومان در مرکز مبادله قیمت‌گذاری شد. این ارز در بخش خرید یک هزار و ۱۲۱ تومان و در بخش فروش یک هزار و ۱۳۱ تومان افزایش داشته است.

روبل روسیه امروز با نرخ خرید یک هزار و ۹۷۲ تومان و نرخ فروش یک هزار و ۹۹۰ تومان معامله شد که به‌ترتیب ۱۱ تومان و ۱۲ تومان بیشتر از نرخ‌های روز گذشته است.

یوان چین نیز امروز با نرخ خرید ۲۴ هزار و ۷۹۸ تومان و نرخ فروش ۲۵ هزار و ۲۳ تومان اعلام شد. نرخ خرید این ارز ۱۶۱ تومان و نرخ فروش آن ۱۶۳ تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

روپیه هند امروز با نرخ خرید یک هزار و ۷۲۹ تومان و نرخ فروش یک هزار و ۷۴۵ تومان معامله شد. بر این اساس، نرخ خرید و فروش روپیه هر کدام ۹ تومان افزایش داشته است.

قیمت یکصد ین ژاپن امروز به ۱۰۵ هزار و ۸۵۳ تومان در بخش خرید و ۱۰۶ هزار و ۸۱۵ تومان در بخش فروش رسید. نرخ خرید این ارز ۶۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۶۰۶ تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

همچنین هر هزار وون کره جنوبی امروز با نرخ خرید ۱۱۹ هزار و ۷۱۹ تومان و نرخ فروش ۱۲۰ هزار و ۸۰۶ تومان در مرکز مبادله قیمت‌گذاری شد. نرخ خرید وون ۵۲۸ تومان و نرخ فروش آن ۵۳۲ تومان افزایش داشته است.

کد مطلب 6953512
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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