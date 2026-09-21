افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله؛ دلار به ۱۶۷ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله طلا و ارز ایران، نرخ ارز در این مرکز امروز با افزایش همراه شد و قیمت فروش دلار آمریکا با رشد ۹۹۱ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۶۷ هزار و ۵۹۸ تومان رسید.

قیمت خرید دلار آمریکا نیز امروز ۱۶۶ هزار و ۹۰ تومان اعلام شد که نسبت به نرخ ۱۶۵ هزار و ۱۰۰ تومانی روز گذشته، ۹۹۰ تومان افزایش داشته است.

درهم امارات امروز با نرخ خرید ۴۵ هزار و ۲۲۵ تومان و نرخ فروش ۴۵ هزار و ۶۳۶ تومان معامله شد. نرخ خرید درهم نسبت به روز گذشته ۲۶۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷۰ تومان افزایش یافته است.

یورو نیز امروز با نرخ خرید ۱۹۰ هزار و ۷۶۷ تومان و نرخ فروش ۱۹۲ هزار و ۴۹۹ تومان در مرکز مبادله قیمت‌گذاری شد. این ارز در بخش خرید یک هزار و ۱۲۱ تومان و در بخش فروش یک هزار و ۱۳۱ تومان افزایش داشته است.

روبل روسیه امروز با نرخ خرید یک هزار و ۹۷۲ تومان و نرخ فروش یک هزار و ۹۹۰ تومان معامله شد که به‌ترتیب ۱۱ تومان و ۱۲ تومان بیشتر از نرخ‌های روز گذشته است.

یوان چین نیز امروز با نرخ خرید ۲۴ هزار و ۷۹۸ تومان و نرخ فروش ۲۵ هزار و ۲۳ تومان اعلام شد. نرخ خرید این ارز ۱۶۱ تومان و نرخ فروش آن ۱۶۳ تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

روپیه هند امروز با نرخ خرید یک هزار و ۷۲۹ تومان و نرخ فروش یک هزار و ۷۴۵ تومان معامله شد. بر این اساس، نرخ خرید و فروش روپیه هر کدام ۹ تومان افزایش داشته است.

قیمت یکصد ین ژاپن امروز به ۱۰۵ هزار و ۸۵۳ تومان در بخش خرید و ۱۰۶ هزار و ۸۱۵ تومان در بخش فروش رسید. نرخ خرید این ارز ۶۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۶۰۶ تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

همچنین هر هزار وون کره جنوبی امروز با نرخ خرید ۱۱۹ هزار و ۷۱۹ تومان و نرخ فروش ۱۲۰ هزار و ۸۰۶ تومان در مرکز مبادله قیمت‌گذاری شد. نرخ خرید وون ۵۲۸ تومان و نرخ فروش آن ۵۳۲ تومان افزایش داشته است.