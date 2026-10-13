به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نشست ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی «شهدای میناب» در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی (۲۰۲۶ ناگویا)، صبح امروز (سه‌شنبه - ۲۱ مهر ماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران وزارتخانه، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی و مدیران بخش‌های نظارتی و تخصصی برگزار شد.

در این نشست، عملکرد رشته‌های اعزامی، نتایج به دست آمده، نقاط قوت و ضعف کاروان و راهکارهای ارتقای جایگاه ورزش ایران در رویدادهای آینده مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست، بررسی نقش جلسات تخصصی وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون‌های ورزشی در روند آماده‌سازی کاروان ایران بود. اعضای حاضر، برگزاری مستمر این نشست‌ها را از نقاط قوت برنامه‌ریزی و آماده‌سازی تیم‌های ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا ارزیابی کردند.

برگزاری نشست‌های دوره‌ای با فدراسیون‌های ورزشی از جمله اقداماتی است که در دوره کنونی وزارت ورزش و جوانان، با هدف نظارت دقیق‌تر بر روند آماده‌سازی تیم‌های ملی و پیگیری مسائل فنی و اجرایی فدراسیون‌ها با دستور و هدایت وزیر ورزش در دستور کار قرار گرفت.

این نشست‌ها اگرچه با محوریت اصلی بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد، اما در جریان آنها مسائل و نیازهای فدراسیون‌ها برای حضور در سایر رویدادهای بین‌المللی نیز به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

با احتساب نشست امروز، تعداد جلسات کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش و جوانان به ۱۶۱ جلسه رسید.

کاروان ورزش ایران در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی کشور، روند آماده‌سازی تیم‌های ملی را با دشواری‌هایی مواجه کرده بود، موفق شد با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و مجموع ۵۲ مدال، در جایگاه ششم آسیا قرار بگیرد.

این نتیجه در مقایسه با بازی‌های آسیایی هانگژو، افزایش شش مدال طلا و صعود یک پله‌ای در جدول رده‌بندی کشورها را به همراه داشت. همچنین فاصله ایران با تیم چهارم جدول تنها دو مدال طلا بود.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کاروان ایران در ناگویا، عملکرد تاریخی ورزشکاران زن بود. بانوان ایران با کسب سه مدال طلا، هفت نقره و پنج برنز، بهترین نتیجه خود را در تاریخ حضور در بازی‌های آسیایی ثبت کردند.

همچنین کسب مدال طلا در بازی‌های الکترونیک و مدال برنز در پدل، از دیگر نتایج قابل توجه کاروان ایران بود که ظرفیت رشته‌های جدید برای افزایش سهم ورزش کشور از مدال‌های بازی‌های آسیایی را نشان داد.

در ادامه نشست، عملکرد رشته‌های مختلف اعزامی، میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و دلایل فاصله برخی نتایج با انتظارات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش، عملکرد رشته‌هایی از جمله تیراندازی، تیراندازی با کمان، قایقرانی و واترپلو مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر بر نتایج این رشته‌ها تأکید شد.

در بخش دیگری از این نشست، گزارشی درباره عدم تطابق عملکرد برخی ورزشکاران در جریان مسابقات با نتایج آزمون‌های سنجش آمادگی آنان پیش از اعزام ارائه شد. همچنین به مشکلات روان‌شناختی و آسیب‌دیدگی برخی ورزشکاران در جریان رقابت‌ها اشاره و مقرر شد پس از آسیب‌شناسی دقیق این موارد، تصمیمات و اقدامات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین مشکلاتی در رویدادهای آینده اتخاذ شود.

دکتر احمد دنیامالی در جمع‌بندی این نشست، با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان، فدراسیون‌ها و تمامی عوامل کاروان ایران، نتیجه به دست آمده در ناگویا را حاصل همدلی و همکاری مجموعه ورزش کشور دانست و در عین حال تأکید کرد که با تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر برخی فدراسیون‌ها، امکان دستیابی به نتایج بهتر نیز وجود داشت.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد مجموع مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ باید به دو برابر تعداد کنونی افزایش یابد تا زمینه دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از مدال‌های طلا فراهم شود.

وی همچنین توجه بیشتر به رشته‌های رکوردی و استقامتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی که نتایج آنها کمتر تحت تأثیر عوامل داوری قرار می‌گیرد، می‌تواند به افزایش فرصت‌های مدال‌آوری ورزش ایران کمک کند.

دکتر دنیامالی بر ضرورت توسعه رشته‌های جدید و پرمخاطب نیز تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش تنوع رشته‌های مدال‌آور ایران شد تا موفقیت کاروان در رویدادهای آینده تنها به رشته‌های سنتی مدال‌آور همچون کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو و کاراته متکی نباشد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد کاروان ناگویا نباید صرفاً به بررسی نتایج این رقابت‌ها محدود شود، خاطرنشان کرد که آسیب‌شناسی عملکرد فدراسیون‌ها باید با نگاه به بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس انجام گیرد.

وی المپیک را مهم‌ترین معیار سنجش عملکرد ورزش کشورها در عرصه بین‌المللی دانست و تأکید کرد که ورزش ایران برای حضور موفق در این رویداد، در فرصت باقیمانده با مسئولیت و مأموریتی دشوار روبه‌روست.