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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

تعطیلی مرکز غیرمجاز لیزر و خدمات پوستی در مرودشت

تعطیلی مرکز غیرمجاز لیزر و خدمات پوستی در مرودشت

مرودشت- رئیس شبکه بهداشت و درمان مرودشت از شناسایی و تعطیلی مرکز غیرمجاز لیزر و خدمات پوستی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شهریاری از شناسایی و تعطیلی یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات لیزر و زیبایی پوست خبر داد و گفت: این مرکز بدون اخذ مجوزهای قانونی و توسط فردی فاقد صلاحیت پزشکی در یک منزل مسکونی فعالیت می‌کرد.

وی افزود: کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مرودشت در جریان بازرسی‌های میدانی، از فعالیت غیرمجاز فردی در حوزه خدمات سلامت‌محور مطلع شدند که بدون دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به ارائه خدمات لیزر موهای زائد و خدمات زیبایی پوست به شهروندان می‌کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مرودشت گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و احراز تخلف، با هماهنگی مراجع قضایی، این واحد غیرمجاز تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

کد مطلب 6889842

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